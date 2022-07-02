Еще двух пленных британцев готовят к суду в самопровозглашенной ДНР. Что известно об Эндрю Хилле и Дилане Хили

Уголовные дела в отношении Хили и Хилла возбуждены по ст. 430 УК ДНР ("Наемничество"). Сейчас пленные британцы содержатся в одном из СИЗО самопровозглашенной ДНР.

22-летнего Дилана Хили задержали на КПП в Запорожье в апреле, когда он ехал вывозить украинскую семью из зоны боевых действий. Он занимался гуманитарной работой и помогал местным жителям в качестве добровольца, утверждают в неправительственной организации Presidium Network, которая оказывает помощь жителям Украины, страдающим от войны.

35-летнего Эндрю Хилла задержали в том же месяце в Николаевской области.

Российское государственное агентство ТАСС утверждает, что Дилана Хили взяли в плен на комбинате имени Ильича при оккупации Мариуполя, а Хилла - в Николаевской области.

"С ними ведутся следственные действия, в ходе которых следователям необходимо будет получить доказательства совершенных британцами преступлений, так как они не хотят давать показания и сотрудничать в рамках уголовных дел, возбужденных в их отношении", - цитирует ТАСС своего собеседника в самопровозглашенной ДНР.

Ранее в июне так называемый Верховный суд самопровозглашенной ДНР приговорил к смертной казни британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима, признав их виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти, а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.