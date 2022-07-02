Сеэдер: компромисс на коалиционных переговорах еще не достигнут

«Мы прикладываем усилия. Мы в рабочем порядке предложили несколько уступок и компромиссов, нашли также совместные формулировки, которые, по мнению сторон, позволяют никому них не отступать от своих предложений, являются таким хорошим решением», – сказал Сеэдер радионовостям ERR.

«Но я думаю, что если все стороны действительно хотят [создать коалицию] и готовы к компромиссам, то это возможно. Но как я уже сказал, к настоящему времени значительного общего знаменателя еще не найдено», – добавил он.