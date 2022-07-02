По словам председателя партии Isamaa Хелира-Валдора Сеэдера, коалиционные переговоры реформистов с отечественниками и соцдемами продолжились в субботу по телефону; компромисс пока не достигнут, но прикладываются усилия для выхода на итоговое соглашение, пишет Rus.ERR.
Сеэдер: компромисс на коалиционных переговорах еще не достигнут
Сеэдер: компромисс на коалиционных переговорах еще не достигнут
«Мы прикладываем усилия. Мы в рабочем порядке предложили несколько уступок и компромиссов, нашли также совместные формулировки, которые, по мнению сторон, позволяют никому них не отступать от своих предложений, являются таким хорошим решением», – сказал Сеэдер радионовостям ERR.
«Но я думаю, что если все стороны действительно хотят [создать коалицию] и готовы к компромиссам, то это возможно. Но как я уже сказал, к настоящему времени значительного общего знаменателя еще не найдено», – добавил он.