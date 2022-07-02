Шведский энергетический гигант: ситуацию могут облегчить только очень сильные дожди

По данным шведской государственной энергетической компании, из-за высокой цены на фондовом рынке также до рекордно высокого уровня выросли и цены шведских срочных договоров на электроэнергию.

Цены на фондовом рынке достигли потолка, поскольку в производстве ветровой энергии произошли большие колебания, импорт электроэнергии из России прекратился, а производство гидроэлектростанций в странах Северной Европы остается скромным, заявил шведский энергетический гигант.

Хотя уровень воды в хранилищах начал расти во всех скандинавских странах, ситуация по-прежнему хуже, чем обычно. Особенно плохо обстоит дело в Южной Норвегии (NO2), где водохранилища заполнены на 10-20 процентов, пишет Ilta-Sanomat.

«По этим причинам цена на электроэнергию остается высокой и в течение дня могут возникать большие колебания. Только действительно сильные и продолжительные осенние дожди могут немного улучшить ситуацию», – заявил в пресс-релизе эксперт по рынку электроэнергии Vattenfall Питер Страндберг.

Ситуацию на рынке электроэнергии Скандинавии и Прибалтики усугубляет также заявление финской атомной энергетической компании Teollisuuden Voima о переносе пуска третьего блока (1600 МВт) АЭС «Олкилуото» на декабрь. Ранее сообщалось, что в сентябре реактор начнет вырабатывать электроэнергию на постоянной основе, что помогло бы снизить цены на электроэнергию в регионе в осенне-зимний период.

Заместитель генерального директора Финского энергетического агентства Антти Паананен также прогнозирует, что цены на электроэнергию, вероятно, останутся высокими до конца года. «Импорт из России закончился, поэтому на рынке по сути не хватает 1300 мегаватт. Уровень воды также значительно не восстановился», – сказал Паананен Ilta-Sanomat. «В Финляндии имеется более 3000 мегаватт мощностей ветровой энергии, но ее выработка сильно колеблется», – добавил эксперт по энергетике.