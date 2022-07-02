Корреспондент RusNews Мария Пономаренко должна пройти стационарную психиатрическую экспертизу, сообщает издание. Ожидается, что журналистка сможет покинуть медучреждение в Барнауле через два месяца.
Российскую журналистку Марию Пономаренко перевезли из СИЗО в психбольницу
Журналистку портала RusNews Марию Пономаренко, арестованную в конце апреля по делу о «фейках» про ВС РФ, перевели из СИЗО Барнаула в Алтайскую краевую клиническую психиатрическую больницу. Об этом в субботу, 2 июля, сообщается в Telegram-канале издания.
По словам адвоката журналистки, ее направили на стационарную психиатрическую экспертизу. Ожидается, что Мария проведет в медицинском учреждении около месяца. Со своей стороны, новосибирская активистка Яна Дробноход, навещавшая девушку, сообщила, что той запрещено писать письма родственникам и встречаться с ними. Встречи с адвокатом Пономаренко разрешены.
Мера пресечения продлена до 28 августа
Разрушения драмтеатра в Мариуполе, апрель 2022 года
Журналистку RusNews задержали 24 апреля и отправили в СИЗО - сначала на два месяца, позднее меру пресечения продлили до 28 августа. По сведениям онлайн-издания «Новая гезета. Европа», вероятно, уголовное дело в отношении Пономаренко возбудили из-за публикации в одном из Telegram-каналов от 17 марта о жертвах обстрела российскими военнослужащими драмтеатра в Мариуполе в ходе войны России против Украины.
Поправки в российское законодательство, принятые в марте 2022 года, ввели ответственность за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Нововведения в кодексе об административных правонарушениях грозят штрафами от 30 тысяч до 1 миллиона рублей, а изменения Уголовного кодекса допускают лишение свободы на срок до 15 лет. В том же месяце суды начали применять новые нормы.