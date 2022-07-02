Российскую журналистку Марию Пономаренко перевезли из СИЗО в психбольницу

Журналистку портала RusNews Марию Пономаренко, арестованную в конце апреля по делу о «фейках» про ВС РФ, перевели из СИЗО Барнаула в Алтайскую краевую клиническую психиатрическую больницу. Об этом в субботу, 2 июля, сообщается в Telegram-канале издания.

По словам адвоката журналистки, ее направили на стационарную психиатрическую экспертизу. Ожидается, что Мария проведет в медицинском учреждении около месяца. Со своей стороны, новосибирская активистка Яна Дробноход, навещавшая девушку, сообщила, что той запрещено писать письма родственникам и встречаться с ними. Встречи с адвокатом Пономаренко разрешены.

Мера пресечения продлена до 28 августа

Разрушения драмтеатра в Мариуполе, апрель 2022 года

Журналистку RusNews задержали 24 апреля и отправили в СИЗО - сначала на два месяца, позднее меру пресечения продлили до 28 августа. По сведениям онлайн-издания «Новая гезета. Европа», вероятно, уголовное дело в отношении Пономаренко возбудили из-за публикации в одном из Telegram-каналов от 17 марта о жертвах обстрела российскими военнослужащими драмтеатра в Мариуполе в ходе войны России против Украины.