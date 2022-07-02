Лукашенко приказал «взять на прицел центры принятия решений противников Минска»

«Нас провоцируют. Должен вам доложить: три дня назад, может, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но, слава богу, противовоздушными комплексами "Панцирь" удалось перехватить все ракеты, которые были пущены вооруженными силами Украины», – сказал Лукашенко.

По его словам, он отдал приказ военным взять на прицел центры принятия решений противников Минска, сообщает РИА «Новости». Также Лукашенко сказал, что Минск и Москва должны быть готовыми в течение суток зеркально ответить на агрессивные действия Запада.

По его словам, Минск не хочет воевать на Украине, ни одного белорусского солдата там нет.

Портал «Медуза» также приводит несколько цитат Лукашенко из его выступления:

«Не хочется в такой день говорить о соседях, которые возвели убийц и маньяков в ранг национальных героев. Неприятно вспоминать о сочувствующих им здесь, да и в той же России. Но, к сожалению, дело полицаев и других пособников гитлеровских убийц живет. Вы все видите. Поэтому сегодня я хочу прежде всего поблагодарить белорусский народ. Народ, который смотрит на жалкие попытки современных коллаборационистов переписать историю Великой Отечественной войны и делает, как всегда, единственно верный выбор».

«Мы должны смотреть правде в глаза: новый нацизм уже не просто поднимает голову, он встал в полный рост. Мы видим его в геополитических аппетитах наших западных соседей, которые жадно поглядывают на приграничные белорусские и украинские территории. И даже не стесняются открыто говорить о возможной аннексии».

«Так же, как и в прошлом столетии, за этими процессами стоит все та же цивилизованная Западная Европа, которая сначала растила монстра по имени фашистская Германия, а потом, чтобы выжить, бросалась в объятия тех, кому еще недавно так сильно желала поражения. История повторяется. Монстра растят в Украине».