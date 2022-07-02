В Узбекистане проходят массовые акции протеста

В Нукусе - столице республики Каракалпакстан в составе Узбекистана жители вышли на акции протеста против внесения поправок в конституцию страны. В министерстве внутренних дел страны в пятницу, 1 июля, назвали эти акции «незаконными».

Как передал портал turkmen.news, митингующие выступали против исключения из конституции Узбекистана положения о праве Каракалпакстана на выход из состава Узбекистана. Проект изменений, согласно которым регион теряет право на референдум о выходе, был обнародован 25 июня. Общественное обсуждение должно завершиться к 5 июля.

Более 200 изменений

Как отметили в Законодательной палате Олий Мажлиса – парламента – Узбекистана, проектом предусматривается внесение в 64 статьи более 200 изменений, а также включение шести новых статей, которыми вводятся 16 новых норм.

В результате в знак протеста против поправок митингующие прошли по Нукусу шествием, после чего собрались на территории центрального рынка и организовали демонстрацию.

По данным turkmen.news, митинги проходили не только в Нукусе, но и в других городах – к примеру, в Чимбае и Муйнаке. Ряд участников протестов задержан. Власти стянули в республику дополнительные силы Национальной гвардии, передало издание. По его сведениям, в течение последних нескольких дней в Каракалпакстане наблюдались проблемы с интернетом.

Каракалпакстан занимает 40 процентов территории Узбекистана

Каракалпакстан занимает 40 процентов территории Узбекистана, здесь проживают, по приблизительным оценкам, около 2 миллионов человек.