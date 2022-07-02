Митингующие выступают против исключения из конституции Узбекистана положения о праве Каракалпакстана на выход из состава страны. По данным turkmen.news, акции прошли в Нукусе, Чимбае и Муйнаке. Об этом пишет Deutsche Welle.
В Узбекистане проходят массовые акции протеста: президент ввел режим ЧП
В Нукусе - столице республики Каракалпакстан в составе Узбекистана жители вышли на акции протеста против внесения поправок в конституцию страны. В министерстве внутренних дел страны в пятницу, 1 июля, назвали эти акции «незаконными».
Как передал портал turkmen.news, митингующие выступали против исключения из конституции Узбекистана положения о праве Каракалпакстана на выход из состава Узбекистана. Проект изменений, согласно которым регион теряет право на референдум о выходе, был обнародован 25 июня. Общественное обсуждение должно завершиться к 5 июля.
Более 200 изменений
Как отметили в Законодательной палате Олий Мажлиса – парламента – Узбекистана, проектом предусматривается внесение в 64 статьи более 200 изменений, а также включение шести новых статей, которыми вводятся 16 новых норм.
В результате в знак протеста против поправок митингующие прошли по Нукусу шествием, после чего собрались на территории центрального рынка и организовали демонстрацию.
По данным turkmen.news, митинги проходили не только в Нукусе, но и в других городах – к примеру, в Чимбае и Муйнаке. Ряд участников протестов задержан. Власти стянули в республику дополнительные силы Национальной гвардии, передало издание. По его сведениям, в течение последних нескольких дней в Каракалпакстане наблюдались проблемы с интернетом.
Каракалпакстан занимает 40 процентов территории Узбекистана
Каракалпакстан занимает 40 процентов территории Узбекистана, здесь проживают, по приблизительным оценкам, около 2 миллионов человек.
После смерти Ислама Каримова в 2016 году избранный на пост президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев стал проводить курс, который власти назвали «политикой открытости». На второй срок Мирзиёев был переизбран 24 октября 2021 года, набрав 80,1 процента голосов.
В Узбекистане заявили о попытке захвата органов власти протестующими
На развитие ситуации в Каракалпакстане пытаются повлиять «отдельные нездоровые внешние силы из-за рубежа», заявили Жокаргы Кенес, Совет министров и МИД этой узбекской республики.
Организаторы массовых протестов, состоявшихся 1 июля в столице узбекской республики Каракалпакстан, попытались захватить органы государственного управления, следует из совместного заявления Жокаргы Кенеса (высшего государственного законодательного органа власти), Совета министров и МИД Каракалпакстана, обнародованного в субботу, 2 июля.
«Прикрываясь популистскими лозунгами, манипулируя сознанием и доверием граждан, организаторы беспорядков, не подчиняясь законным требованиям представителей власти, собрали граждан республики на площади перед комплексом административных зданий Республики Каракалпакстан. Провокаторы, опираясь на собравшихся граждан, предприняли попытку овладеть данными государственными учреждениями и таким образом внести раскол в общество, дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Узбекистане», – говорится в документе.
По словам властей республики, на развитие ситуации в Каракалпакстане пытаются повлиять «отдельные нездоровые внешние силы из-за рубежа», однако Узбекистан «обладает необходимым потенциалом для недопущения дальнейшего расшатывания ситуации». Всех «провокаторов» привлекут к ответственности в соответствии с действующим законодательством, указано далее в заявлении.
Президент Узбекистана Мирзиёев ввел в Каракалпакстане режим ЧП
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в субботу, 2 июля, распорядился ввести чрезвычайное положение в Каракалпакстане - республике в составе страны. Режим начал действовать с полуночи 3 июля и будет в силе до 2 августа. Глава государства объяснил этот шаг необходимостью обеспечить безопасность сограждан, защиту их прав и свобод, а также восстановить правопорядок.
В то же время Мирзиёев заявил о необходимости сохранить норму о суверенитете Каракалпакстана в конституции страны. "Поправки в конституцию еще не приняты, а только вынесены на общественное обсуждение. Подчеркиваю: исходя из пожеланий, предложений и мнений наших граждан этот проект будет изменен и улучшен", - указал Мирзиёев.
Как отмечает пресс-служба, предложение главы государства не менять статьи 70, 71, 72, 74, 75 конституции прозвучало во "время встречи с депутатами Жокаргы Кенеса (высшего государственного органа законодательной власти. - Ред.), представителями старшего поколения и активом Каракалпакстана". Решение Мирзиёева связано в том числе с "мнениями и замечаниями жителей Каракалпакстана", отмечено пресс-службой.
Окружили силовиков #Нукус pic.twitter.com/8pHSwIMbbl— Trjam (@trjam) July 1, 2022
В городе Нукус (Узбекистан) частично отключен мобильный интернет, в город ввели дополнительные силы Нацгвардии. По данным Telegram-канала ORDA, причиной массовых волнений стали поправки в Конституцию, которые запрещают суверенитет Карапалкакии. pic.twitter.com/cTJnbQei3b— SOTA (@Sota_Vision) July 1, 2022