Хаос ⟩ Туристка из Эстонии: в аэропорту творился ад, авиакомпания бросила пассажиров на произвол судьбы

Регламент Европейского Союза EC 261/2004 обязывает авиакомпанию в случае отмены рейса забронировать пассажира на первый подходящий рейс, при необходимости найти для него жилье и обеспечить питанием. Lufthansa признает, что все это находится вне их контроля. Вчера вечером в аэропорту Франкфурта на табло сообщалось, что из-за отмены большого количества рейсов перебронирование не будут делать, и что путешественникам рекомендуется продолжить поездку своими силами на поезде, отправиться в отель или вернуться домой.

«Служба поддержки клиентов Lufthansa закрылась вчера в 22 часа, и они сказали, что больше ничем не могут помочь и вернутся в 5 утра, — говорит одна из пассажирок, оказавшаяся в ловушке в аэропорту Франкфурта. — Говорят: пожалуйста, бронируйте все сами, а затем ходатайствуйте о компенсации».

Рейсы из Франкфурта в Таллинн полностью забронированы на 3 июля. Фото: Kuvatõmmis Expertflyer kodulehel

У женщины, разговаривавшей с Postimees, сложилось впечатление, что на возврат денег может уйти до 12 месяцев. «Ни ваучера на отель, ни ваучера на питание, ничего. Мы стояли в очереди у стойки службы поддержки клиентов 45 минут, и ее закрыли прямо у нас перед носом», — продолжает клиентка Lufthansa, которой пришлось заплатить 250 евро за номер в отеле и около 40 евро за такси.