Авиапассажиры не скупятся на слова, описывая ситуацию во Франкфурте и Мюнхене: «сумасшедший дом», «тотальный хаос», «полный бардак». Перебронирование не делают, а новые билеты продаются по цене золота, пишет Postimees.
Хаос ⟩ Туристка из Эстонии: в аэропорту творился ад, авиакомпания бросила пассажиров на произвол судьбы
Регламент Европейского Союза EC 261/2004 обязывает авиакомпанию в случае отмены рейса забронировать пассажира на первый подходящий рейс, при необходимости найти для него жилье и обеспечить питанием. Lufthansa признает, что все это находится вне их контроля. Вчера вечером в аэропорту Франкфурта на табло сообщалось, что из-за отмены большого количества рейсов перебронирование не будут делать, и что путешественникам рекомендуется продолжить поездку своими силами на поезде, отправиться в отель или вернуться домой.
«Служба поддержки клиентов Lufthansa закрылась вчера в 22 часа, и они сказали, что больше ничем не могут помочь и вернутся в 5 утра, — говорит одна из пассажирок, оказавшаяся в ловушке в аэропорту Франкфурта. — Говорят: пожалуйста, бронируйте все сами, а затем ходатайствуйте о компенсации».
У женщины, разговаривавшей с Postimees, сложилось впечатление, что на возврат денег может уйти до 12 месяцев. «Ни ваучера на отель, ни ваучера на питание, ничего. Мы стояли в очереди у стойки службы поддержки клиентов 45 минут, и ее закрыли прямо у нас перед носом», — продолжает клиентка Lufthansa, которой пришлось заплатить 250 евро за номер в отеле и около 40 евро за такси.
В итоге женщина добралась до Таллинна с новым билетом через Хельсинки. По словам клиентки Lufthansa, за новый рейс ей пришлось платить отдельно: общая стоимость перелета с Lufthansa в Хельсинки и оттуда с помощью Finnair в Таллинн составила 800 евро на человека.
Согласно постановлению ЕС 261/2004, авиакомпания была бы обязана бесплатно предоставить замещающий рейс и обеспечить размещение, транспорт до отеля и питание.
Насколько известно, у многих пассажиров Lufthansa также потерялся багаж, но Lufthansa не ставит в приоритет поиски. «Один из сотрудников Lufthansa посоветовал не тратить время на поиски багажа и физически попытаться сесть на рейс, чтобы добраться до конечного пункта назначения, — говорит клиентка Lufthansa. — Когда мы прилетели в Таллиннский аэропорт, мы обратились в Lost&Found, где сотрудники оформили все документы и сказали, что теперь нам остается только ждать, поскольку наш багаж во Франкфурте еще не внесен в систему. То есть, как мы поняли, наши чемоданы просто лежат где-то там, в зоне трансфера».
По словам разговаривавшей с Postimees пассажирки, представитель Lufthansa признался ей, что с начала недели багаж многих людей пропал, и с каждым днем ситуация становится все хуже и хуже. Сотрудник Lufthansa в частном порядке сказал, что в данный момент с зарегистрированным багажом вообще не стоит лететь через Франкфурт.
В воскресенье на рейсах Lufthansa из Франкфурта в Таллинн можно забронировать всего несколько свободных мест, что может означать, что билеты на самом деле распроданы. Также рейсы могут состояться не по расписанию: вчера были отменены два рейса Lufthansa из Таллинна во Франкфурт, а самолет, который должен был выполнять вечерний рейс, вместо того, чтобы полететь из Таллинна во Франкфурт, вылетел в Вильнюс.
«Самым ужасным было наблюдать, как семьи с маленькими детьми ночуют на полу аэропорта перед Help Desk», — рассказала женщина, вернувшаяся домой из аэропорта Франкфурта.