Видео ⟩ Опасный инцидент: внедорожник промчался по пляжу среди отдыхающих

Вчера женщина, находившаяся в популярном среди жителей Харьюмаа месте для купания в карьере Мяннику, поделилась в Facebook в группе Liiklusinfo Tallinnas невероятным видео о том, как среди загоравших промчался Range Rover.

«Эти пьяные клоуны катаются в Мяннику между маленькими детьми и по чужим вещам», — говорится в подписи к видео.

Автор видео сказала Elu24, что многие находившиеся на пляже сразу позвонили в полицию. По ее словам, они почти проехались по ее вещам. «Многие люди бросились собирать свои вещи, чтобы по ним не проехались», - рассказала она.

Однако сидевший за рулем мужчина лишь в окне машины развел руками.

В группе «EZ-дуны!» поделилась видео другая очевидица произошедшего. Ее возмутило, почему полиция так быстро уехала. «Полиция приехала, посмотрела, поговорила с молодежью и … уехали. Вопрос - почему? Нас, свидетелей, которых было много, никто ничего не спросил».

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк подтвердила, что полиция получила тем утром сообщение о данном инциденте. «В 10:45 поступило сообщение, что внедорожник ехал по песку в карьере Мяннику в волости Саку. Звонивший заподозрил, что странное поведение водителя может свидетельствовать о том, что он не трезв».

По словам посетителя пляжа, позвонившего в Центр тревоги, в той же компании был мужчина за рулем Audi, и были основания полагать, что он также употреблял алкоголь.