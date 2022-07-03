Видео ⟩ В метре от многоквартирного дома загорелся автомобиль

На вызов откликнулись пожарные из Эльва, Тарту и Рынгу. Около часа ночи пожар удалось локализовать. Спасатели проветрили жилой дом, а также проверили квартиру на первом этаже, где в результате пожара разбилось внешнее стекло в окне. Поскольку внутреннее стекло осталось целым, огонь не перекинулся на квартиру. В квартире никого не было, при пожаре никто не пострадал.