«Если русских не остановить, война пойдет дальше»: гражданин Эстонии Герман Баринов отправился сражаться за Украину

В интервью порталу NV.ua Баринов рассказал, что когда он читал новости в первые дни войны, у него побежала дрожь по спине от того, насколько отвратительный метод ведения войны выбрала Россия. «Не армия на армию, а огонь по невоенным объектам и городам, которые даже не входят в план вторжения РФ, согласно их же собственным заявлениям. От этого я не мог сидеть на месте, даже сон потерял и решил ехать помогать», - рассказал Баринов, который на тот момент уже два года жил в Австралии.

Боевого опыта у него не было, но было много конфликтного опыта с применением холодного и огнестрельного оружия. «Помимо эстонской полиции я работал в частных охранных структурах. Так что это моя первая война. И она тут сильно отличается от того, что мы видели в фильмах или видеоиграх, - говорит Герман. - День на второй после прибытия, сидя под самым первым обстрелом в окопе, я думал, что после этого точно поеду домой, что это для меня слишком. Но потом отключил эгоизм и вспомнил, что есть гражданские люди, которые сидят ежедневно под гораздо более сильными обстрелами. Если русских не остановить — война пойдет дальше Украины и, если честно, я бы предпочел смерть жизни под контролем РФ».