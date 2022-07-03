Драма в Тартумаа ⟩ Шестеро детей на машине вылетели в кювет, но продолжали путь, пока автомобиль не сгорел полностью

Компания из шести несовершеннолетних в ночь на субботу в Тартумаа на машине выехала в кювет. Веселая поездка продолжалась до тех пор, пока машина не загорелась и не была полностью уничтожена. Одного ребенка доставили в отделение экстренной медицины. Всего за выходные в районе Эльва произошло два возгорания автомобилей.