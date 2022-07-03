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Драма в Тартумаа ⟩ Шестеро детей на машине вылетели в кювет, но продолжали путь, пока автомобиль не сгорел полностью

Мейнхард Пулк
, журналист
Шестеро детей на машине вылетели в кювет, но продолжали путь, пока автомобиль не сгорел полностью
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Сгоревший автомобиль.
Сгоревший автомобиль. Фото: PPA

Компания из шести несовершеннолетних в ночь на субботу в Тартумаа на машине выехала в кювет. Веселая поездка продолжалась до тех пор, пока машина не загорелась и не была полностью уничтожена. Одного ребенка доставили в отделение экстренной медицины. Всего за выходные в районе Эльва произошло два возгорания автомобилей.

В субботу в 4:54 утра в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Тартумаа, где автомобиль Dacia Logan, которым управлял 16-летний подросток, на данный момент еще в неизвестном месте вылетел в кювет. Автомобиль с шестью несовершеннолетними продолжал свой путь, пока не загорелся на дороге Лоссимяэ-Вилси. Позже 11-летний мальчик был доставлен в больницу из-за травм, полученных в результате вылета в кювет.

«По словам детей, в ночь на 2 июля они вместе со своей компанией катались на этой машине по Тартумаа и в месте, которое они не знают, загнали машину в кювет. Во время вылета в кювет 11-летний мальчик, сидевший на заднем сиденье автомобиля, получил травмы», — сказал Postimees тартуский аварийный полицейский Рандо Йыэметс.

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