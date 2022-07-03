Президент Германии заявил о начале «новой эры» после войны в Украине

Пандемия коронавируса и война в Украине дали понять даже тем, кто не озабочен вопросами экономики, насколько на второй фазе глобализации мы стали зависимы от сырья и первичных продуктов из стран по всему миру, сказал президент Германии.

Темная сторона глобализации уже стала очевидной в последние годы, продолжил он. "Не все в равной степени выигрывают от свободной торговли и глобального разделения труда", - заявил Штайнмайер, подчеркнув эксплуатацию и бесчеловечные условия труда в развивающихся странах юга и наносимый вред окружающей среде.

Жестокая агрессивная война России против Украины, по его словам, стала причиной сильнейшей динамики геополитических и геоэкономических изменений. Конец и последствия этой динамики отдаленно не предвидимы, но избежать этого не удастся никому, предупредил он.

Нужна политическая, экономическая и военная переориентация

Теперь миру необходима политическая, военная и экономическая переориентация, уверен Штайнмайер. "Мы должны сделать наши демократии, нашу экономику устойчивыми, не упуская из виду наши цели: мировой порядок, основанный на правилах, и либеральная, справедливая и благоприятная для климата глобальная экономика", - заявил федеральный президент.