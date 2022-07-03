Урмас Паэт: атомная энергетика ЕС должна как можно скорее снизить зависимость от России

«Несмотря на то, что уже немало слов было сказано о необходимости сократить зависимость Запада от энергетических источников в России, сектор атомной энергетики до сих пор остается вне действия санкций», - сообщил Паэт в переданном BNS пресс-релизе.

Как пояснил в своем комментарии комиссар ЕС по энергетике, среди атомных реакторов в странах ЕС насчитывается 18 таких, которые были построены по российским технологиям и на сегодня полностью зависят от поставок атомного топлива из России. Они расположены в пяти странах ЕС и их суммарная мощность составляет 11% совокупной мощности атомных реакторов в ЕС.