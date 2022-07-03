Европейский Союз ввел санкции в отношении сектора энергетики России, в том числе, секторов нефтедобычи и газа, однако столь же важно уменьшить зависимость и от атомного топлива и другой продукции, предлагаемой на международный рынок российской государственной корпорацией атомной энергетики «Росатом» - об этом говорится в письменном запросе комиссару ЕС по энергетике, направленном заместителем комиссии Европарламента по иностранным делам Урмасом Паэтом и его коллегами по Европарламенту.
Урмас Паэт: атомная энергетика ЕС должна как можно скорее снизить зависимость от России
«Несмотря на то, что уже немало слов было сказано о необходимости сократить зависимость Запада от энергетических источников в России, сектор атомной энергетики до сих пор остается вне действия санкций», - сообщил Паэт в переданном BNS пресс-релизе.
Как пояснил в своем комментарии комиссар ЕС по энергетике, среди атомных реакторов в странах ЕС насчитывается 18 таких, которые были построены по российским технологиям и на сегодня полностью зависят от поставок атомного топлива из России. Они расположены в пяти странах ЕС и их суммарная мощность составляет 11% совокупной мощности атомных реакторов в ЕС.
«Эту зависимость больше нельзя игнорировать, особенно учитывая продолжающуюся агрессию России против Украины, угрозу европейской безопасности и ее влияние на цены на энергию, - подчеркнул Паэт. - Сейчас самое время как можно скорее найти альтернативные решения этой ситуации».