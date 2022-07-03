Приемы экономичного вождения позволяют сэкономить до 15% топлива

По результатам опроса с участием 1000 жителей Финляндии, 54% респондентов считают, что водят автомобиль экологично, но четверть из опрошенных ответили, что не могут сказать, является ли экологичным их стиль вождения.

В рамках проекта Neste и Ajotunti.fi провели для учащихся автошколы экзамен по вождению, в ходе которого выяснилось, что при более экологичном стиле вождения можно снизить количество выхлопных газов, а экономия топлива в зависимости от манеры вождения может составить от 6 до 15 процентов. Чтобы освоить экономичный стиль вождения, достаточно 15-минутного инструктажа.

«Существующие решения для снижения выбросов СО2 включают в себя типы топлива и автомобили, обеспечивающие сниженное количество выбросов, но в дополнение к ним нам нужно множество других решений. Наше исследование продемонстрировало, как обучение вождению влияет на выбросы СО2, зависящие от стиля езды», – поясняет Мика Хюётюляйнен, вице-президент Neste, ответственный за маркетинговую коммуникацию, данные и цифровые технологии, а также маркетинг и услуги.

«Цель проекта также состоит в создании стимула к тому, чтобы экологичное вождение стало важной частью программы автошкол и в Финляндии, и за рубежом. Если все возрастные группы, проходящие в них обучение, будут получать одни и те же знания, это окажет значительное влияние на культуру вождения», – отмечает Хюётюляйнен.