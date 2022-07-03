В мае и июне этого года Neste и финская автошкола Ajotunti.fi изучили влияние стиля вождения и обучения вождению на выбросы СО2. Они выяснили, что приемы экономичного вождения, освоенные в течение всего лишь 15-минутного инструктажа, позволяют сэкономить до 15% топлива.
Приемы экономичного вождения позволяют сэкономить до 15% топлива
По результатам опроса с участием 1000 жителей Финляндии, 54% респондентов считают, что водят автомобиль экологично, но четверть из опрошенных ответили, что не могут сказать, является ли экологичным их стиль вождения.
В рамках проекта Neste и Ajotunti.fi провели для учащихся автошколы экзамен по вождению, в ходе которого выяснилось, что при более экологичном стиле вождения можно снизить количество выхлопных газов, а экономия топлива в зависимости от манеры вождения может составить от 6 до 15 процентов. Чтобы освоить экономичный стиль вождения, достаточно 15-минутного инструктажа.
«Существующие решения для снижения выбросов СО2 включают в себя типы топлива и автомобили, обеспечивающие сниженное количество выбросов, но в дополнение к ним нам нужно множество других решений. Наше исследование продемонстрировало, как обучение вождению влияет на выбросы СО2, зависящие от стиля езды», – поясняет Мика Хюётюляйнен, вице-президент Neste, ответственный за маркетинговую коммуникацию, данные и цифровые технологии, а также маркетинг и услуги.
«Цель проекта также состоит в создании стимула к тому, чтобы экологичное вождение стало важной частью программы автошкол и в Финляндии, и за рубежом. Если все возрастные группы, проходящие в них обучение, будут получать одни и те же знания, это окажет значительное влияние на культуру вождения», – отмечает Хюётюляйнен.
Опрос показал, что наиболее экологичным свой стиль вождения считают финские респонденты в возрасте 25–34 и 55–64 лет. Основным мотивом для экологичного вождения оказалось желание сэкономить топливо (67%). Из респондентов в возрасте 18–24 лет 72% ответили, что их основной мотивацией является желание снизить количество выхлопных газов и внести свой вклад в охрану природы.
«Основное различие между возрастными группами состоит в том, насколько хорошо они знают принципы экологичного вождения, и сколько финских водителей сознательно прилагают усилия, чтобы сделать свою манеру вождения более экологичной. Нужно улучшать информированность населения о влиянии стиля вождения на выбросы СО2 и расширять практическое обучение необходимым навыкам. Один из способов сделать это – включить в программы автошкол модуль по экологичному вождению, похожий на тот, который мы сейчас опробовали. Мы считаем, что влияние этого решения на молодых водителей будет весьма значительным в долгосрочной перспективе», – Мика Хюётюляйнен резюмирует результаты исследования.
Автошколы стали уделять меньше времени урокам экологичного вождения
Экспериментальные занятия по вождению, организованные Neste и Ajotunti.fi, проходили в Хельсинки (Финляндия) в мае и июне 2022 года. Протяженность маршрута составила восемь километров по городским дорогам и на шоссе. Каждый водитель провел за рулем два часа.
«В первый раз водитель проходил маршрут в привычной манере вождения, после чего мы фиксировали данные о расходе топлива и проводили краткий инструктаж по теории экологичного вождения, обсуждая, что нужно изменить и учесть, чтобы снизить количество выбросов СО2. Результаты испытаний показали, что снижение количества выхлопных газов составило 6–15% в зависимости от водителя и его стиля вождения. В результате инструктажа по теории вождения во время экспериментального занятия стиль вождения участников ощутимо изменился, на ускорения была потрачена меньшая часть времени от общей продолжительности езды, а средняя скорость при втором прохождении маршрута увеличилась за счет меньшего количества остановок», – рассказывает Кристийна Анунти, инструктор в автошколе Ajotunti.fi.
«При подготовке своих программ автошколы в Финляндии придерживаются руководства, изданного государственным Управлением транспорта и связи (Traficom), но сейчас многим автошколам не хватает времени на то, чтобы достаточно глубоко изучить тему экологичного вождения. Даже теоретические материалы, и тем более практические приемы и их отработка во время этого пилотного проекта показали прекрасные результаты. В руководствах и правовых актах в будущем имеет смысл уделять больше внимания экологичному вождению», – добавляет Анунти.
Traficom отмечает, что крайне важно обращать внимание на экологичное вождение.
«Каждый может повлиять на состояние окружающей среды своими решениями. Изменения в вашем стиле вождения могут быть незначительными, но их влияние будет огромным. Экологичное вождение – это способ заботы о природе, не требующий денежных инвестиций. В нем используются принципы экономичного вождения, которые очень просто освоить. Экономичное вождение способствует снижению выбросов выхлопных газов и расхода топлива», – резюмирует Марьо Иммонен, эксперт из Traficom.
Даже выбор маршрута имеет значение
Влияние стиля вождения и выбора маршрута на выбросы СО2 и ранее изучалось компанией Neste и центром технических исследований VTT. Весной 2020 года Neste совместно с компаниями HERE Technologies и PTV Group изучала влияние выбора маршрута на количество выбросов СО2 автомобильным транспортом. Испытания, проведенные в регионе Хельсинки, показали, что выбор более экологичного маршрута может сократить выбросы СО2 на 6% по сравнению с наиболее быстрым маршрутом, который, как правило, чаще всего предлагается приложениями-навигаторами.
«Центр технических исследований VTT участвует в проекте MODALES, финансируемом Евросоюзом, и результаты первого этапа проекта демонстрируют, что суммарные выбросы СО2 и локальные выбросы варьируются от водителя к водителю. В зависимости от транспортного средства влияние конкретного водителя на выбросы СО2 может колебаться в пределах 26%, а локальные выбросы при этом тоже варьируются. Наблюдается стабильная корреляция между выбросами СО2 и локальными выбросами, поскольку водители расходуют меньше топлива, в то же время генерируя меньше выхлопных газов, вредных для окружающей среды», – комментирует Расмус Петтинен, старший научный сотрудник в центре VTT.
Исследование Neste было проведено в форме общегосударственного опроса потребительского консилиума IRO Research Oy Tuhat suomalaista («Тысяча финнов») в период с 11 по 23 мая 2022 года. На опрос ответила тысяча жителей Финляндии.