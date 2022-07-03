Новосибирский физик Колкер умер в СИЗО. ФСБ увезла его из больницы на IV стадии рака

По сведениям местных СМИ, о смерти Колкера сообщили его родные, утром в воскресенье, 3 июля, выложив телеграмму о смерти.

"02.07.2022 доставлен в ГКБ 29, где в 2.40 скончался", - сказано в документе, фото которого опубликовал сын погибшего физика Максим.

В подписи к фотографии Максим Колкер обвинил в смерти отца следователя, судью и "всю государственную машину".

"Теперь я и моя семья без отца. А ведь его только обвинили по подозрению", - написал он.

Доктор физико-математических наук, профессор Дмитрий Колкер заведовал лабораторией квантовых оптических технологий в Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН и Новосибирском государственном университете (НГУ), а также преподавал на кафедре лазерных систем Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ).

Научные работы Колкера посвящены проектированию лазерных систем и разработке новых видов источников излучения для применения в разных отраслях.

30 июня Советский районный суд Новосибирска вынес решение о заключении Колкера под стражу до 29 августа 2022 года по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ). Как именно физик якобы изменил российскому государству, в областном управлении ФСБ уточнять не стали.