Премьер-министр Швеции отказался опровергнуть утверждения Турции о соглашении НАТО

Несмотря на вопросы журналистов и опасения курдских и турецких беженцев, проживающих в Швеции, Андерссон не ответила, было ли Анкаре дано такое обещание ,т что бы Турция отказалась от противостояния вступлению Швеции в альянс.

«Я была министром восемь лет и никогда не говорила о том, что было сказано в переговорной», — сказала Андерссон на острове Готланд. «Это ставит меня в немного затруднительное положение прямо сейчас».

В кулуарах саммита НАТО в Мадриде Швеция и Финляндия подписали соглашение, в котором пообещали тщательно расследовать запросы Турции об экстрадиции.

Обещание выдать лиц официально не давалось, а Финляндия и Швеция с тех пор подтвердили, что весь процесс находится в компетенции властей и независимых судов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг по завершении саммита НАТО, что Швеция «обещала» экстрадировать «73 террориста». Он пригрозил заблокировать членство Швеции в НАТО, если Стокгольм не выполнит своих обещаний.

Андерссон, у которой в воскресенье несколько раз пытались получить ответ, было ли дано такое обещание, лишь повторила позицию Стокгольма.

Она сказала, что Швеция будет и впредь уважать свои собственные законы и международное право, что ни один гражданин Швеции не будет экстрадирован и что решение будет приниматься независимыми властями и судами.