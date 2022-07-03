Если в прошлые выходные перед пайдескими магазинами Maksimarket и Selver за килограмм эстонской клубники просили десять евро, то сегодня утром местная ягода уже была доступна по цене 3,80 евро за килограмм.
За неделю цена на клубнику упала более чем на шесть евро
За неделю цена на клубнику упала более чем на шесть евро
В зависимости от сорта за эстонскую ягоду просили и четыре, и четыре с половиной евро, пишет Järva Teataja.
Перед пайдеским Maksimarket также сегодня продавалась выращенная в родных краях экологически чистая клубника.
За килограмм органической клубники хутора Лыхмузе просили шесть евро, но если купить пять и более килограммов, цена снижается до пяти евро за килограмм.
Продовавшая клубнику хутора Лыхмузе Гелит Кивисалу сказала, что трудно прогнозировать цену на ближайшие дни, поскольку она во многом зависит от погоды. Она выразила надежду, что, если погода будет благоприятной, в следующие выходные ягоды можно будет купить еще дешевле, чем сейчас.