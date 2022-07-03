За неделю цена на клубнику упала более чем на шесть евро

В зависимости от сорта за эстонскую ягоду просили и четыре, и четыре с половиной евро, пишет Järva Teataja.

Перед пайдеским Maksimarket также сегодня продавалась выращенная в родных краях экологически чистая клубника.

За килограмм органической клубники хутора Лыхмузе просили шесть евро, но если купить пять и более килограммов, цена снижается до пяти евро за килограмм.