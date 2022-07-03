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Координатор ЕС предупредила об угрозе сексуальной эксплуатации украинок

dw.com
Координатор ЕС предупредила об угрозе сексуальной эксплуатации украинок
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Украинские беженцы.
Украинские беженцы. Фото: Ain Liiva

Эксперт Евросоюза Диане Шмитт указала на то, что украинские женщины и дети представляют собой идеальную целевую группу для преступников, занимающихся торговлей людьми.

Координатор Европейского Союза по борьбе с торговлей людьми Диане Шмитт (Diane Schmitt) предостерегает от сексуальной эксплуатации украинских женщин. «Огромная группа особенно уязвимых женщин и детей представляет собой идеальную целевую группу для вербовки преступниками», — заявила она в интервью немецкой газете Die Welt, опубликованном в воскресенье, 3 июля. И это актуально именно сейчас, когда в некоторых странах готовность к оказанию помощи украинцам грозит снизиться из-за того, что война затягивается, подчеркнула Шмитт.

Украинские женщины уже много лет являются «одними из главных жертв торговли людьми в ЕС, — указала Шмитт. Но пока, к счастью, нет доказательств того, что ощутимо больше украинских женщин стали жертвами торговли людьми в сравнении с периодом до начала развязанной Россией войны», — отметила координатор ЕС.

В этой связи она подчеркнула, что международные и национальные следственные органы, включая Федеральное ведомство по уголовным делам Германии и Управление уголовной полиции федеральной земли Берлин, тесно сотрудничают в данной области. Все поступающие в полицию сигналы проверяются, и на сегодняшний день подтвержденных случаев сексуальной эксплуатации женщин из Украины не так много, сообщила Диане Шмитт.

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