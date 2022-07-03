Эксперт Евросоюза Диане Шмитт указала на то, что украинские женщины и дети представляют собой идеальную целевую группу для преступников, занимающихся торговлей людьми.
Координатор ЕС предупредила об угрозе сексуальной эксплуатации украинок
Координатор Европейского Союза по борьбе с торговлей людьми Диане Шмитт (Diane Schmitt) предостерегает от сексуальной эксплуатации украинских женщин. «Огромная группа особенно уязвимых женщин и детей представляет собой идеальную целевую группу для вербовки преступниками», — заявила она в интервью немецкой газете Die Welt, опубликованном в воскресенье, 3 июля. И это актуально именно сейчас, когда в некоторых странах готовность к оказанию помощи украинцам грозит снизиться из-за того, что война затягивается, подчеркнула Шмитт.
Украинские женщины уже много лет являются «одними из главных жертв торговли людьми в ЕС, — указала Шмитт. Но пока, к счастью, нет доказательств того, что ощутимо больше украинских женщин стали жертвами торговли людьми в сравнении с периодом до начала развязанной Россией войны», — отметила координатор ЕС.
В этой связи она подчеркнула, что международные и национальные следственные органы, включая Федеральное ведомство по уголовным делам Германии и Управление уголовной полиции федеральной земли Берлин, тесно сотрудничают в данной области. Все поступающие в полицию сигналы проверяются, и на сегодняшний день подтвержденных случаев сексуальной эксплуатации женщин из Украины не так много, сообщила Диане Шмитт.