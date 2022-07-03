Координатор ЕС предупредила об угрозе сексуальной эксплуатации украинок

Координатор Европейского Союза по борьбе с торговлей людьми Диане Шмитт (Diane Schmitt) предостерегает от сексуальной эксплуатации украинских женщин. «Огромная группа особенно уязвимых женщин и детей представляет собой идеальную целевую группу для вербовки преступниками», — заявила она в интервью немецкой газете Die Welt, опубликованном в воскресенье, 3 июля. И это актуально именно сейчас, когда в некоторых странах готовность к оказанию помощи украинцам грозит снизиться из-за того, что война затягивается, подчеркнула Шмитт.

Украинские женщины уже много лет являются «одними из главных жертв торговли людьми в ЕС, — указала Шмитт. Но пока, к счастью, нет доказательств того, что ощутимо больше украинских женщин стали жертвами торговли людьми в сравнении с периодом до начала развязанной Россией войны», — отметила координатор ЕС.