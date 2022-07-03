Галерея ⟩ Президент Карис вместе с сотнями других жителей Эстонии принял участие в параде лодок

С одного судна находившимся на берегу гостям махал рукой президент Алар Карис. Глава государства, вероятно, приехал отдохнуть в родные края. На реке также можно было заметить мэра Тарту Урмаса Клааса, который помогал жюри выбрать самые роскошные плавсредства, пишет Tartu Postimees.

Если выбирать можно было среди нескольких сотен судов, то флот Эмайыги мог бы состоять из тысячи плавсредств, считает организатор фестиваля Эмайыги Хенри Тимуск. При этом назвать точную цифру очень сложно, поскольку есть и те, кто зарегистрировал судно в районе Тарту, но не часто ходит на нем или ходит еще где-то.

Однако судоходство на Эмайыги не идет на спад, а неуклонно набирает обороты, уточнил Тимуск. «На воде появляется все больше и больше судов. Самое распространенное плавсредство на Эмайыги — это, видимо, моторная лодка», — сказал он.