В результате пожара в Нарве погиб один человек

Сообщение о пожаре в штаб поступило в 06:00. По словам информатора, из квартиры на четвертом этаже идет дым, по предварительной информации, в квартире мог находиться человек. Спасатели Нарвского спасательного отряда, прибывшие на место в течение пяти минут, увидели, что из окна четвертого этажа многоквартирного дома вырывается пламя, а лестничная клетка дома задымлена. Спасатели в защитном снаряжении проникли в двухкомнатную квартиру через дверь и сразу приступили к поиску возможных пострадавших и тушению пожара. В ходе спасательных работ они обнаружили лежащего в комнате мужчину без признаков жизни. Человека вынесли из квартиры и передали машине скорой помощи. Медикам не удалось спасти жизнь мужчины.

Дым от пожара распространился на соседние и верхние квартиры, из квартир пришлось эвакуировать пятерых взрослых и двоих детей. Из квартиры рядом с четвертым этажом были спасены двое взрослых и двое детей. Пожилая женщина была спасена с пятого этажа через лестничную клетку и еще два человека через окно, так как коридор здания было задымлено. На месте происшествия медики осмотрели семь человек, двое из них доставлены в больницу.

Спасатели установили предел распространения огня к 07:07. В ходе процедуры выяснятся точные обстоятельства и причина возгорания.

В этом году в огне уже погибли 23 человека. Постоянными причинами трагических происшествий были небрежное курение, а также отсутствие или неработоспособность детекторов дыма.