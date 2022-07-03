Сегодня рано утром в многоквартирном доме по улице В. Герасимова в городе Нарва вспыхнул пожар. В ходе аварийно-спасательных работ спасатели обнаружили мертвого мужчину. Дым от пожара распространился на соседние и верхние квартиры, из квартир пришлось эвакуировать пятерых взрослых и двоих детей.
В результате пожара в Нарве погиб один человек
Сообщение о пожаре в штаб поступило в 06:00. По словам информатора, из квартиры на четвертом этаже идет дым, по предварительной информации, в квартире мог находиться человек. Спасатели Нарвского спасательного отряда, прибывшие на место в течение пяти минут, увидели, что из окна четвертого этажа многоквартирного дома вырывается пламя, а лестничная клетка дома задымлена. Спасатели в защитном снаряжении проникли в двухкомнатную квартиру через дверь и сразу приступили к поиску возможных пострадавших и тушению пожара. В ходе спасательных работ они обнаружили лежащего в комнате мужчину без признаков жизни. Человека вынесли из квартиры и передали машине скорой помощи. Медикам не удалось спасти жизнь мужчины.
Дым от пожара распространился на соседние и верхние квартиры, из квартир пришлось эвакуировать пятерых взрослых и двоих детей. Из квартиры рядом с четвертым этажом были спасены двое взрослых и двое детей. Пожилая женщина была спасена с пятого этажа через лестничную клетку и еще два человека через окно, так как коридор здания было задымлено. На месте происшествия медики осмотрели семь человек, двое из них доставлены в больницу.
Спасатели установили предел распространения огня к 07:07. В ходе процедуры выяснятся точные обстоятельства и причина возгорания.
В этом году в огне уже погибли 23 человека. Постоянными причинами трагических происшествий были небрежное курение, а также отсутствие или неработоспособность детекторов дыма.
В спасательной службе напоминают, что исправный датчик дыма помогает сигнализировать о возгорании на ранней стадии, тем самым предотвращая печальные последствия. Когда вы навещаете своих бабушек и дедушек на выходных, помогите им убедиться, что их детектор дыма тоже работает.