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Марина Овсянникова покинула немецкий телеканал Welt

dw.com
Марина Овсянникова покинула немецкий телеканал Welt
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Марина Овсянникова
Марина Овсянникова Фото: Marina Ovsyannikova via REUTERS

«Это был уникальный опыт работы в свободной журналистике. Спасибо команде Welt за то, что поддержали меня в столь трудное время. Время пролетело незаметно. Наш 3-месячный контракт завершился. Продолжаю двигаться дальше», — написала она, сообщает DW.com.

«Это был уникальный опыт работы в свободной журналистике. Спасибо команде Welt за то, что поддержали меня в столь трудное время. Время пролетело незаметно. Наш 3-месячный контракт завершился. Продолжаю двигаться дальше», — написала она.

Овсянникова 14 марта в прямом эфире вечерних новостей на "Первом канале" вошла в кадр с плакатом "No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war". Перед этим она записала видеообращение: «То, что сейчас происходит на Украине - это преступление. Россия - страна-агрессор, и ответственность за эту агрессию лежит только на одном человеке. Этот человек - Владимир Путин». В итоге Овсянникову приговорили к штрафу в 30 000 рублей по административной статье о нарушении установленного порядка проведения митинга - из-за видео, записанного перед акцией.

С "Первого канала" - на немецкий Welt

В начале апреля берлинский медиаконцерн Axel Springer сообщил, что Овсянникову взяли на работу на немецкий новостной телеканал Welt. «У Марины Овсянниковой в решающий момент нашлось мужество показать зрителям в России неприукрашенную картину реальности, — объяснил такое решение главный редактор телеканал Welt Ульф Пошард (Ulf Poschard). — Своим поступком она защитила главные журналистские ценности - и это, несмотря на угрозу репрессий со стороны государства», — заявил он.

Решение вызвало неоднозначную реакцию в обществе, а у здания телестудии Welt прошла демонстрация с призывом не брать Овсянникову на работу из-за ее прошлого сотрудничества с российским «Первым каналом».

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