Объемы поставок Tesla оказались значительно ниже ожидаемых

Компания заявила, что количество поставок сократилось впоследствии перебоев в производстве из-за закрытия завода в Шанхае и нехватки компонентов.

Хотя Telsa не оправдала прогнозов, объем поставок все же увеличился на 27 процентов по сравнению с прошлым годом. Более низкий, чем ожидалось, результат также не стал большой неожиданностью для рынка, поскольку генеральный директор Tesla Илон Маск скорректировал производственный прогноз еще в конце апреля. Аналитики также ожидали, что политика Китая по борьбе с коронавирусом также повлияет на работу завода Tesla.

Самая дорогая автомобильная компания в мире с конца марта пытается нарастить производство на своем американском заводе во Фримонте, чтобы восполнить дефицит на китайском заводе. Однако это большая проблема, поскольку в прошлом году завод в Шанхае произвел примерно половину легковых автомобилей Tesla.

До удара со стороны Китая Tesla была одним из немногих автопроизводителей, способных противостоять проблемам цепочки поставок, от которых страдают другие производители. Но после выступления Маска в апреле доверие инвесторов начало ослабевать, а цена акций Tesla упали на 30 процентов.

Ранее в этом месяце Маск заявил, что компания также сократит штат сотрудников на 10% после двух лет быстрого роста числа сотрудников.