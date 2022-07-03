По меньшей мере пять человек погибло и еще восемь получили ранения в результате схода лавины, вызванной обрушением ледника в итальянских Альпах, сообщил в воскресенье представитель спасательной службы.
По меньшей мере пять человек погибло в результате обрушения ледника в итальянских Альпах.
По меньшей мере пять человек погибло в результате обрушения ледника в итальянских Альпах.
«К сожалению, пять человек были найдены мертвыми», — сказала Микела Канова AFP, добавив, что восемь жертв были предварительными цифрами.
Обрушение ледника произошло на горе Мармолада.