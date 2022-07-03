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По меньшей мере пять человек погибло в результате обрушения ледника в итальянских Альпах.

AFP/BNS
По меньшей мере пять человек погибло в результате обрушения ледника в итальянских Альпах.
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Место происшествия.
Место происшествия. Фото: Reuters/ScanPix

По меньшей мере пять человек погибло и еще восемь получили ранения в результате схода лавины, вызванной обрушением ледника в итальянских Альпах, сообщил в воскресенье представитель спасательной службы.

«К сожалению, пять человек были найдены мертвыми», — сказала Микела Канова AFP, добавив, что восемь жертв были предварительными цифрами.

Обрушение ледника произошло на горе Мармолада.

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