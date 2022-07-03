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При стрельбе в Копенгагене ранены несколько человек

dw.com
При стрельбе в Копенгагене ранены несколько человек
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В результате стрельбы в торговом центре Field's в Копенгагене несколько человек получили ранения.
В результате стрельбы в торговом центре Field's в Копенгагене несколько человек получили ранения. Фото: RITZAU SCANPIX

К месту стрельбы в торговом центре Field's в датской столице стянуты значительные силы полиции. Стражи порядка сообщили о задержании одного человека.

В результате стрельбы в торговом центре Field's в Копенгагене несколько человек получили ранения. Такие данные полиция датской столицы сообщает вечером воскресенья, 3 июля. На месте присутствует большое количество стражей порядка.

Один человек задержан, добавили полицейские. Они призвали жителей избегать появления в районе инцидента, а очевидцев - связаться с правоохранительными органами. Торговый центр Field's находится на острове Амагер.

Власти города и экстренные службы на момент публикации не привели данных о количестве стрелков и смертельных исходах.

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