При стрельбе в Копенгагене ранены несколько человек

В результате стрельбы в торговом центре Field's в Копенгагене несколько человек получили ранения. Такие данные полиция датской столицы сообщает вечером воскресенья, 3 июля. На месте присутствует большое количество стражей порядка.

Один человек задержан, добавили полицейские. Они призвали жителей избегать появления в районе инцидента, а очевидцев - связаться с правоохранительными органами. Торговый центр Field's находится на острове Амагер.