К месту стрельбы в торговом центре Field's в датской столице стянуты значительные силы полиции. Стражи порядка сообщили о задержании одного человека.
При стрельбе в Копенгагене ранены несколько человек
При стрельбе в Копенгагене ранены несколько человек
В результате стрельбы в торговом центре Field's в Копенгагене несколько человек получили ранения. Такие данные полиция датской столицы сообщает вечером воскресенья, 3 июля. На месте присутствует большое количество стражей порядка.
Один человек задержан, добавили полицейские. Они призвали жителей избегать появления в районе инцидента, а очевидцев - связаться с правоохранительными органами. Торговый центр Field's находится на острове Амагер.
Власти города и экстренные службы на момент публикации не привели данных о количестве стрелков и смертельных исходах.
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