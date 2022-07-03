Состояние самых богатых людей сокращается невиданными темпами

По данным экономического портала, самый большой убыток понес Чанпэн Чжао, криптомиллиардер и создатель торговой платформы Binance, чьи активы уменьшились почти на 80 миллиардов. Если в январе стоимость принадлежащих Чжао активов в результате краха криптовалюты оценивалась в 96 миллиардов долларов, то через полгода осталось «всего» 16 миллиардов.

Огромные убытки также понесли руководители и основатели технологических компаний. По подсчетам Bloomberg, глава и сооснователь Tesla Илон Маск потерял 62 миллиарда долларов, основатель Amazon Джефф Безос 63 миллиарда долларов. У Марка Цукерберга, создателя Facebook, дела шли особенно плохо, и его собственный капитал сократился более чем наполовину, или на 65 миллиардов долларов.

По сравнению с предыдущими двумя годами в таблице произошло очень резкое изменение направления. В предыдущие годы состояние богатейших людей мира росло очень быстро, поскольку правительства и центральные банки ввели беспрецедентные стимулы после пандемии Covid-19, что отразилось на ценах как технологических компаний, так и криптовалют, пишет Bloomberg.

Поскольку центральные банки теперь повышают процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, активы, которые продемонстрировали быстрое взлет, теперь быстро теряют в цене. Акции Tesla упали на 43 процента по сравнению с началом года. Amazon упал такими темпами, которые в последний раз наблюдались во время взрыва пузыря доткомов: акции крупнейшего в мире интернет-магазина упали на 35,7% с начала года.

Хотя потери беспрецедентны даже для самых богатых людей в мире, это все же лишь скромный шаг к сокращению имущественного неравенства. Маск по-прежнему владеет самым большим состоянием на планете — 208,5 млрд долларов. Безос уступает только Маску в индексе миллиардеров Bloomberg с состоянием в 129,6 млрд долларов.