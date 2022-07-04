Готова ли Партия реформ к реформе энергорынка, на которой настаивает «Отечество»? Почему новая коалиция никак не ударит по рукам?
Студия Postimees: почему электричество не дешевеет?
15:30
Студия Postimees: почему электричество не дешевеет?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире министр предпринимательства и инфотехнологий, член правления Партии реформ Андрес Сутть. Смотрите интервью в 15:30!
- Что мешает договориться тройственному союзу? Кто кому и в чем не уступает?
- Кому достанутся деньги, отнятые у Таллиннской больницы и Хаапсалуской железной дороги?
- Партия «Отечество» настаивает на реформе энергорынка, утверждая, что пора вмешаться в ситуацию с энергоносителями и создавать льготный энергопакет. Готова ли Партия реформ к компромиссу по этому вопросу?
- Почему летом сохраняется очень высокая цена на электричество, хотя предприятия работают меньше, часть населения пребывает за границей, а потребление электроэнергии в домах в период белых ночей сведено к минимуму?
- Правительство морально готовит население к сложной зиме. На какую помощь могут рассчитывать люди и частный бизнес, исходя из промежуточных итогов коалиционных переговоров?
- Повышение не облагаемого налогом минимума до 654 евро (до уровня минималки), увы, коснется не всех. Средний класс опять под ударом?
- Как противостоять рекордной инфляции и росту цен?
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