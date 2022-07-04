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Социальная комиссия обсудит тему Таллиннской больницы

BNS
Социальная комиссия обсудит тему Таллиннской больницы
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Эскиз Таллиннской больницы.
Эскиз Таллиннской больницы. Фото: ConArte OÜ

Социальная комиссия Рийгикогу в понедельник утром соберется на внеочередное заседание в связи с решением правительства отказаться от финансирования проекта Таллиннской больницы и закупки вертолетов для нужд скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя комиссии Сирет Котка, речь идет о важных проектах и решение правительства не финансировать их стало для парламента неожиданностью. Как подчеркнула Котка, члены Рийгикогу хотят получить от правительства разъяснения причин такого решения, а также выслушать мнение руководителей Таллинна и больниц по поводу того, какими могут быть последствия резкого прекращения финансирования готовившихся проектов.

На заседание комиссии в формате видеоконференции приглашены министр социальной защиты Сигне Рийсало, исполняющая обязанности министра здоровья и труда, председатель правления Ляэне-Таллиннской Центральной больницы Аркадий Попов, глава Ида-Таллиннской больницы Тармо Баклер, мэр Таллинна Михаил Кылварт, госконтролер Янар Хольм и главный контролер отдела аудита Госконтроля Инес Метсалу-Нурминен.

Правительство республики 30 июня приняло решение сократить объем европейского плана восстановления на 360,3 млн евро и, таким образом, отказаться от финансирования трех крупных проектов.

В результате отменяется строительство Таллиннской больницы, финансирование которой предполагается сократить на 280 млн евро и железной дороги Турба - Ристи (34 млн евро), а также создание возможности многоцелевого медицинского вертолета за 46,3 млн евро.

Правительство обосновало это стремительным ростом цен на строительство и уменьшением поддержки со стороны Евросоюза.

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