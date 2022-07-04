Алиханов: транспортный комплекс Прибалтики может быть парализован ответными экономическими мерами России

"Транспортный комплекс Прибалтики в принципе может быть уничтожен в том случае, если Россия применит антисанкции в отношении грузов, которые идут в сторону Прибалтики и из нее", - сказал Алиханов в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Ведомости".

"Я проект ответных мер подготовил и передал в правительство и администрацию президента", - сообщил губернатор.

"Это меры различного характера, давайте обсуждать их в том случае, если необходимость их принятия будет 100%. Но я повторюсь: нам есть чем экономически ответить, и весьма критично для Литвы", - уточнил он.