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Алиханов: транспортный комплекс Прибалтики может быть парализован ответными экономическими мерами России

Интерфакс/BNS
Алиханов: транспортный комплекс Прибалтики может быть парализован ответными экономическими мерами России
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FILE PHOTO: Stacked shipping containers are seen at a commercial port in the Baltic Sea town of Baltiysk in the Kaliningrad region, Russia October 28, 2021. REUTERS/Vitaly Nevar/File Photo
FILE PHOTO: Stacked shipping containers are seen at a commercial port in the Baltic Sea town of Baltiysk in the Kaliningrad region, Russia October 28, 2021. REUTERS/Vitaly Nevar/File Photo Фото: Vitaly Nevar

Введение РФ экономических мер в ответ на решение Литвы не пропускать транзитные грузы в Калининградскую область может вызвать кризис для транспортного комплекса стран Прибалтики, заявил губернатор региона Антон Алиханов.

"Транспортный комплекс Прибалтики в принципе может быть уничтожен в том случае, если Россия применит антисанкции в отношении грузов, которые идут в сторону Прибалтики и из нее", - сказал Алиханов в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Ведомости".

"Я проект ответных мер подготовил и передал в правительство и администрацию президента", - сообщил губернатор.

"Это меры различного характера, давайте обсуждать их в том случае, если необходимость их принятия будет 100%. Но я повторюсь: нам есть чем экономически ответить, и весьма критично для Литвы", - уточнил он.

Как ранее сообщал "Интерфакс", после вступления в силу санкций Евросоюза Литва 17 июня ограничила транзит стали, черных металлов и других санкционных товаров в Калининградскую область РФ, указав, что сделала это на основании разъяснений Еврокомиссии. Москва заявила, что транзитные ограничения нарушают международные соглашения, и пригрозила ответными мерами.

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