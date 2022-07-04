"Идеальный пример токсичной маскулинности". Действительно ли мачизм Путина привел к войне?

Владимир Путин Фото: AFP

Высказывание британского премьера Бориса Джонсона, предположившего, что Владимир Путин не начал бы войну, будь он женщиной, вызвало бурю возмущения в России. Такая реакция неудивительна, если вспомнить, как долго и тщательно российский президент культивировал образ "настоящего мужчины", ставший предметом не только шуток западных СМИ, но и объектом научных исследований. "Токсичная маскулинность" Путина и популярные в российском обществе патриархальные установки могли оказать влияние и на развязывание войны с Украиной, и на поддержку вторжения, считают опрошенные Би-би-си психологи и социологи.

За последние четыре месяца российский МИД трижды вызывал к себе послов в связи с неосторожными высказываниями зарубежных политиков. Дважды в марте российские дипломаты заявляли "решительный протест" американскому послу Джоржу Салливану - это происходило после того, как сенатор Линдси Грэм фактически публично пожелал смерти Владимиру Путину, а президент США Джо Байден в течение нескольких дней успел назвать Путина военным преступником, бандитом и диктатором-убийцей. В третий раз, в июне, уже британский посол был вызван в МИД, после того как Борис Джонсон предположил, что Путин является примером "токсичной маскулинности".