Украинские военные беженцы работают сборщиками клубники и не только

Украинские военные беженцы помогают со сбором клубники на ферме Лятте. Вильяр Варрик, владелец фермы Лятте, затруднился сказать точно, сколько украинцев работает в этом году, потому что в спешке работы нет возможности всех пересчитать.

В сезон сбора клубники помощники нужны всегда. Хозяинфермы в основном искал помощников в социальных сетях. «Где же еще, все люди там», - сказал Варрик. Помощников из Украины он нашел в группе Facebook «Друзья Украины в Тарту». Хотя иногда возникает языковой барьер, по словам Варрика, работа идет хорошо.

Сомнительные объявления

Помимо сбора клубники, через социальные сети ищут помощников и в других областях. В социальных сетях можно найти очень хорошие предложения о работе, но нужно быть осторожным, предупредила руководитель тартумааского отделения Кассы страхования от безработицы Яне Вяли. В Сети отсутствует полноценный контроль, поэтому там можно найти, так сказать, предложения о работе по-черному.

По словам Вяли, бывали случаи, что украинцы, которые обращались в Кассу страхования от безработицы, даже не знали название предприятия, на которое они трудились, или потом оказывалось, что упомянутых компаний не существует вовсе.

«Украинцы сейчас очень уязвимы, — пояснила Вяли. - Они просто так мотивированы искать работу». Следовательно, они также имеют больший риск устроиться на работу по-черному или стать жертвой мошенничества.