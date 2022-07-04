Кремлевский карантин во время войны. Как в России охраняют здоровье Владимира Путина

По его словам, главу правительства сопровождали специалисты-медики, которым он доверяет, но это касалось дальних зарубежных поездок.

В США даже для заболевших коронавирусом предусмотрен 5-дневный карантин, после чего при отсутствии температуры можно выходить на работу, но в течение последующих 5 дней не снимать маску, рассказал Би-би-си Константин Балонов из США. По мнению врача, карантин для профилактики заражения, особенно после вакцинации не нужен, достаточно надеть маску. Он также никогда не слышал о том, чтобы для этого в Америке кто-то сдавал кал на COVID-19 и другие анализы кроме ПЦР или «быстрых» антиген-тестов. Большинство биомаркеров, которые указаны в контрактах на исследования, не являются специфичными для коронавируса и могут быть повышенными при многих инфекционных и воспалительных процессах, даже при артрите.

У персонала Белого Дома США и журналистов в нем аккредитованных карантин отсутствует, подтвердил Балонову, по его словам, источник, знакомый с протоколами Белого дома. Перед пресс-конференциями в период пандемии делали антиген-тесты, а во время конференций журналисты находились в масках. На тот момент это были стандартные правила нахождения в общественных местах. При этом в поездках президента США сопровождает семейный врач, который обладает полной информацией о его здоровье на случай необходимости и может координировать помощь на месте.

По словам доктора Балонова, повышенные меры безопасности могут применяться для пациентов с пониженным иммунитетом - например, из-за химиотерапии. Но и в этом случае карантин и многочисленные анализы явно избыточная мера. К тому же Путин, на видео не производит впечатление тяжело больного человека с имунносупрессией, говорит врач.

Михаил Фремдерман перечислил несколько гипотез относительно «кремлевского карантина». Возможно, это просто распил бюджетных денег и результат усердия его подчиненных, полагает он.