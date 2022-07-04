Покидающий пост главы столичного Департамента образования Паюла получит почти 30 000 евро

Такое распоряжение утвердила столичная городская управа, принявшая во внимание то, что Паюла руководил департаментом более 19 лет, пишет Rus.ERR.

Подавший в отставку по собственному желанию чиновник получит выходное пособие в размере шести месячных окладов, также ему полагается компенсация за неиспользованные дни отпуска.

После этого, до назначения нового заведующего, исполнять обязанности руководителя департамента будет глава отдела организации образования этого учреждения Марика Петтай.