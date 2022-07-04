Дорабатывающий последние дни в должности заведующего таллиннским Департаментом образования Андрес Паюла после добровольного ухода с должности получит от города компенсацию в размере 29 400 евро.
Покидающий пост главы столичного Департамента образования Паюла получит почти 30 000 евро
Покидающий пост главы столичного Департамента образования Паюла получит почти 30 000 евро
Такое распоряжение утвердила столичная городская управа, принявшая во внимание то, что Паюла руководил департаментом более 19 лет, пишет Rus.ERR.
Подавший в отставку по собственному желанию чиновник получит выходное пособие в размере шести месячных окладов, также ему полагается компенсация за неиспользованные дни отпуска.
После этого, до назначения нового заведующего, исполнять обязанности руководителя департамента будет глава отдела организации образования этого учреждения Марика Петтай.
Сейчас в Таллинне проходит открытый конкурс на замещение должности заведующего Департаментом образования.
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