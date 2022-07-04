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Покидающий пост главы столичного Департамента образования Паюла получит почти 30 000 евро

rus.postimees.ee
Покидающий пост главы столичного Департамента образования Паюла получит почти 30 000 евро
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Андрес Паюла, руководитель Таллиннского департамента образования.
Андрес Паюла, руководитель Таллиннского департамента образования. Фото: Pilt videost

Дорабатывающий последние дни в должности заведующего таллиннским Департаментом образования Андрес Паюла после добровольного ухода с должности получит от города компенсацию в размере 29 400 евро.

Такое распоряжение утвердила столичная городская управа, принявшая во внимание то, что Паюла руководил департаментом более 19 лет, пишет Rus.ERR.

Подавший в отставку по собственному желанию чиновник получит выходное пособие в размере шести месячных окладов, также ему полагается компенсация за неиспользованные дни отпуска.

После этого, до назначения нового заведующего, исполнять обязанности руководителя департамента будет глава отдела организации образования этого учреждения Марика Петтай.

Сейчас в Таллинне проходит открытый конкурс на замещение должности заведующего Департаментом образования.

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