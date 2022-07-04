На погранпункте Койдула в субботу, 2 июля, в Эстонию планировал попасть депортированный из России гражданин Украины, паспорт которого оказался поддельным.
Украинец с поддельным паспортом пытался попасть в Эстонию
Украинец с поддельным паспортом пытался попасть в Эстонию
Мужчина 1977 года рождения на погранпункте предъявил в качестве документа, удостоверяющего личность, внутренний украинский паспорт, который, по оценке пограничника, имел признаки подделки, сообщил пресс-секретарь Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны.
В отношении этого человека был оформлен запрет на въезд, после чего он подал ходатайство о предоставлении международной защиты.
По решению Тартуского административного суда мужчину поместили в Центр временного содержания.
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