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Украинец с поддельным паспортом пытался попасть в Эстонию

rus.postimees.ee
Украинец с поддельным паспортом пытался попасть в Эстонию
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Погранпункт Койдула.
Погранпункт Койдула. Фото: Arved Breidaks

На погранпункте Койдула в субботу, 2 июля, в Эстонию планировал попасть депортированный из России гражданин Украины, паспорт которого оказался поддельным.

Мужчина 1977 года рождения на погранпункте предъявил в качестве документа, удостоверяющего личность, внутренний украинский паспорт, который, по оценке пограничника, имел признаки подделки, сообщил пресс-секретарь Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны.

В отношении этого человека был оформлен запрет на въезд, после чего он подал ходатайство о предоставлении международной защиты.

По решению Тартуского административного суда мужчину поместили в Центр временного содержания.

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