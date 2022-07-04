ВИДЕО ⟩ Балтия поддерживает Украину больше остальных, но сама страдает от внутреннего конфликта

Акции протеста устраивают и находящиеся в Таллинне российские экспаты, не согласные с военными действиями России в Украине. Отвечая на вопрос, что его привело на одну из таких акций, Андрей говорит, что, несмотря на то, что эти акции ни на что не влияют, есть некий психологический эффект от того, что выйти все-таки нужно. Некоторым стыдно за Россию, другие приходят в знак солидарности с украинцами.

„Хотелось что-то сделать, чтобы не было так тяжело“ - говорит организатор акций, научный сотрудник Таллиннского университета Михаил Тамм, - Первый импульс - выйти куда-то с протестом, показать свое отношение. В первые дни (войны - прим. ред.) мы бессистемно ходили к российскому посольству, потом познакомились с небольшой группой и решили, что, раз никто ничего не организует, будем друг друга информировать, и таким „сноубуллингом“ получилось создать комьюнити под сотню человек“.

Евгения Чирикова говорит, что самый эффективный протест может быть именно в Европе. „Это должен быть протест, связанный с требованием прекращения кормления путинского режима, потому что он каждый день продолжает получать за углеводороды безумные деньги. Надо требовать газового и нефтяного эмбарго. С другой стороны, надо требовать, чтобы Украине организовали нормальное вооружение“.

Улицы в честь Украины