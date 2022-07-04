Эстония, Латвия и Литва - три страны, которые больше остальных поддерживают Украину в борьбе с российским вторжением. В это же время внутри Балтии есть спорные темы, которые раскололи общество. Это и активизм возле российского посольства, и обилие флагов Украины в наших городах, а также переименование различных локаций в честь Украины и 9 мая. Узнайте в видеорасследовании блогера Даниила Куракина, что об этом думают активисты и эксперты!
ВИДЕО ⟩ Балтия поддерживает Украину больше остальных, но сама страдает от внутреннего конфликта
Активизм
Российские посольства в странах Балтии превратились в оригинальные арт-пространства, которые направлены на выражение протеста жителей Риги, Вильнюса и Таллинна против вторжения России в Украину.
К посольству РФ в Риге каждый день выходят пикетчики, а дипломаты, приходя на работу, вынуждены любоваться своим будущим - гигантским портретом мертвого Путина. В Вильнюсе протесты проходят в основном в центре, однако на память сотрудникам местного российского посольства жители города залили красной краской соседние пруды, сделав их похожими на лужи крови. Посольство РФ в Таллинне огорожено забором, на котором висят всевозможные антивоенные и антипутинские плакаты.
Далеко не всем местным жителям нравится такое положение дел. Им отвечает российская активистка Евгения Чирикова: „Мне кажется, город - это отражение внутреннего содержания его жителей. Если есть такой посыл, если части жителей хочется выразить свое отношение к этой войне, то они имеют на это право. На мой взгляд, это и дань уважения тем людям, которые находятся здесь сейчас - военные беженцы с реальными потерями, у которых близких убили, которые сами очень серьезно пострадали”.
В Таллинне возле посольства каждую неделю проходит пикет депутата Рийгикогу от партии „Отечество“ Тармо Круузимяэ, на который российские дипломаты не так давно ответили громкими советскими песнями.
„Мешаем, мешаем. Каждый четверг работе русского посольства мешает пикет. И у других посольств в других странах такое тоже должны делать. Мы попробовали синхронизировать акции в Финляндии, в Латвии, но не хватает горячих эстонских парней. Мы, эстонцы, не знаем, что такое война. А украинцы уже знают“, - говорит Круузимяэ, рассказывая о своей акции.
Акции протеста устраивают и находящиеся в Таллинне российские экспаты, не согласные с военными действиями России в Украине. Отвечая на вопрос, что его привело на одну из таких акций, Андрей говорит, что, несмотря на то, что эти акции ни на что не влияют, есть некий психологический эффект от того, что выйти все-таки нужно. Некоторым стыдно за Россию, другие приходят в знак солидарности с украинцами.
„Хотелось что-то сделать, чтобы не было так тяжело“ - говорит организатор акций, научный сотрудник Таллиннского университета Михаил Тамм, - Первый импульс - выйти куда-то с протестом, показать свое отношение. В первые дни (войны - прим. ред.) мы бессистемно ходили к российскому посольству, потом познакомились с небольшой группой и решили, что, раз никто ничего не организует, будем друг друга информировать, и таким „сноубуллингом“ получилось создать комьюнити под сотню человек“.
Евгения Чирикова говорит, что самый эффективный протест может быть именно в Европе. „Это должен быть протест, связанный с требованием прекращения кормления путинского режима, потому что он каждый день продолжает получать за углеводороды безумные деньги. Надо требовать газового и нефтяного эмбарго. С другой стороны, надо требовать, чтобы Украине организовали нормальное вооружение“.
Улицы в честь Украины
Во многих городах Европы стал популярен тренд на переименование улиц возле посольств РФ. В Вильнюсе российские дипломаты уже работали напротив сквера им. Бориса Немцова, а теперь представительство России находится на улице Героев Украины. Не стала отставать и Рига, переименовав часть улицы Антониес, где находится посольство России, в улицу Независимости Украины. В обоих городах дипмиссия России не раз высказывала недовольство своим положением в социальных сетях.
„Это дань уважения Украине, которая стоит, защищая свободный мир. В частности, страны Балтии, потому что, не дай Бог, Украина падет, Путин не остановится на этом, он пойдет дальше“, - объясняет мотивы переименований улиц в Европе председатель Конгресса украинцев в Эстонии Вира Конык.
Из этого тренда выбивается Таллинн, где посольство России находится в историческом центре на улице Пикк, и переименование даже небольшого участка перед посольством вызывает дискуссии.
„Единственная вещь, которая меня смущает - это Старый город. При том, что я воспринимаю убийство Бориса Ефимовича Немцова как личную трагедию, но идею переименовывать Москворецкий мост в Немцов мост я не поддерживаю. Мне кажется, что старые имена должны оставаться. Но я очень сильно понимаю аргументы в обе стороны“, - рассуждает Тамм о переименовании улицы Пикк.
Однако налицо и нежелание таллиннской городской власти идти навстречу и постараться найти варианты, чтобы адрес посольства РФ был изменен. По мнению правозащитника Евгения Криштафовича, с этим связано, прежде всего, влияние посольства на центристских чиновников в Горуправе. „Российское посольство привыкло практически указывать. Если общественное мнение додавит мэрию, и переименование произойдет, то российское посольство будет вынуждено признать, что и этот контроль они потеряли“.
Флаги Украины
С началом вторжения многие города мира стали окрашиваться в сине-желтые цвета в знак солидарности с народом Украины. „Это означает, что свободный мир поддерживает Украину. Это очень важно для украинцев, чтобы они выстояли в этой борьбе“, - поясняет Конык. Между тем в Таллинне некоторые люди относятся резко негативно к флагам и требуют их снять, потому что „мы живем в Эстонии, а не в Украине“.
„Я думаю, негативную реакцию это вызывает у тех, кто надеялся, что мировое сообщество, в любом случае, согласится с действиями России в Украине. Их беспокоит, что весь западный мир и страны, которые ценностно трудно отнести к западному миру, выражают столь явную и активную солидарность с народом Украины. Соответственно, они однозначно воспринимают Российскую Федерацию как агрессора“, - говорит Криштафович.
Правозащитник уверен, что на это российская пропаганда изначально не рассчитывала, потому что аннексия Крыма 2014-го года показала, что во многих странах отношение было „и так, и так“. А вот война в Украине вдруг вызвала такую большую волну антироссийских настроений.
Недовольство некоторых людей большим количеством флагов Украины в городе выражается в демонстрации эстонского флага людьми, которые ценностно относят себя больше к России, чем к Эстонии. Такой феномен Евгений Криштафович называет „как на корове седло“. Флаг России стал восприниматься как поддержка действий РФ в Украине, поэтому российские экспаты предпочитают использовать новый бело-сине-белый флаг, который стал символом российского антивоенного движения.
Неуместный День победы
9 мая прошло в странах Балтии по-разному, и, если в Таллинне все было относительно спокойно, в Риге действия коммунальных работников по уборке цветов привели к большим недовольствам, итогом которых стало решение латвийских властей избавиться в стране от всех памятников, которые восхваляют Красную Армию. Памятник в Пардаугаве Рижская Дума также окончательно решила снести, причем это решение нашло большую поддержку у жителей Риги.
„В течении уже достаточно долгого времени 9 мая приобретает значение какого-то торжества империализма, национального превосходства русского образа жизни и всего остального над всеми врагами путинского режима. И все это совершенно абсурдным образом вписывается в контекст событий 1939 - 1945 годов“, - говорит Криштафович о смысле 9 мая.
„Весь мир отмечает 8 мая окончание Второй мировой войны в Европе как день памяти жертв. Но Советскому Союзу надо было отмечать отдельно от всего мира. Как праздник он появился не сразу после окончания Второй мировой войны, поскольку это была большая скорбь и большое горе для всего народа. Это уже потом, когда эта боль утихла, праздник учредили. Мы со всей Европой будем отмечать 8 мая как день памяти жертв нацизма“ - добавляет Вира Конык.
„Я помню по своему старшему поколению, что главное событие Дня победы - это минута молчания. 9 мая - это был приземленный, скорбный и тихий праздник и поэтому действительно важный и действительно любимый“ - говорит Михаил Тамм.
С течением времени изменился смысл и главного символа 9 мая - Георгиевской ленточки, которую в этот день было запрещено публично демонстрировать. Связано это, прежде всего, с тем, что изначальный смысл как ленточки, так и 9 мая, исказился, и теперь это не символ и день памяти соответственно, это, прежде всего, связано с военным угаром, желанием развязать новую войну под лозунгом „можем повторить“.