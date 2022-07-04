В понедельник, 4 июля, в 6:09 спасатели вытащили на берег из канала Вяйке-Анне в Тарту человека без сознания, которого сразу же принялись реанимировать.
В воде обнаружили 58-летнего мужчину без сознания: вернуть его к жизни не удалось
В воде обнаружили 58-летнего мужчину без сознания: вернуть его к жизни не удалось
К сожалению, реанимация не привела к результату и 58-летнего мужчину признали утонувшим. На берегу обнаружили признаки употребления алкоголя, передал Лыунаский спасательный центр.
Спасатели предупреждают, что большая часть происшествий на воде с тяжелыми последствиями связана с чрезмерным употреблением алкоголя. Поэтому плавание в пьяном виде опасно для жизни. Употребивший алкоголь человек переоценивает свои способности, не чувствует опасности и, заходя в воду, рискует своим здоровьем и жизнью.
Ключевые слова