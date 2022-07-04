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В ходе антидопингового рейда накануне «Тур де Франс» полиция изъяла 479 капсул с подозрительным содержимым

rus.postimees.ee
В ходе антидопингового рейда накануне «Тур де Франс» полиция изъяла 479 капсул с подозрительным содержимым
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гонка "Тур де Франс".
гонка "Тур де Франс". Фото: IMAGO/Fotoreporter Sirotti Stefano

Правоохранительные органы за неделю провели антидопинговые рейды в Бельгии, Испании, Хорватии, Италии, Польше и Словении перед началом веломногодневки «Тур де Франс», сообщает sports.ru.

Расследование координируют агентство ЕС по судебным вопросам (Евроюст) и полицейская служба Европейского союза (Европол).

Как сообщил Евроюст, в ходе рейдов были изъяты электронные устройства, фармацевтические вещества и добавки. В частности, при обысках в Словении было обнаружено 479 капсул с неопределенным содержанием.

Ранее стало известно, что полиция Дания провела серию обысков в команде Bahrain Victorious.

«Тур де Франс» проходит с 1 по 24 июля. Сегодня на первом этапе многодневки победил бельгиец Ив Лампарт.

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