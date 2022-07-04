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Россия снимает карантинные ограничения на пересечение границы

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rus.postimees.ee
Россия снимает карантинные ограничения на пересечение границы
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В Нарве восточная граница укреплена режущей проволокой.
В Нарве восточная граница укреплена режущей проволокой. Фото: Марина Лощина

Российская Федерация с 15 июля снимает ограничения на пересечение своих границ, которые вводились на фоне пандемии COVID-19. Об этом 4 июля сообщили в оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории РФ. Независимые аналитики при этом отмечают, что власти РФ стали еще больше скрывать официальные данные по пандемии.

«По итогам состоявшегося обсуждения оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы РФ, установленных распоряжениями правительства», - сообщили в оперштабе в понедельник.

Ранее с 14 июня уже были отменены ограничения на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска, но продолжал действовать ряд ограничений на въезд наземными видами транспорта.

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