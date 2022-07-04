Россия снимает карантинные ограничения на пересечение границы

Российская Федерация с 15 июля снимает ограничения на пересечение своих границ, которые вводились на фоне пандемии COVID-19. Об этом 4 июля сообщили в оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории РФ. Независимые аналитики при этом отмечают, что власти РФ стали еще больше скрывать официальные данные по пандемии.