Российская Федерация с 15 июля снимает ограничения на пересечение своих границ, которые вводились на фоне пандемии COVID-19. Об этом 4 июля сообщили в оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории РФ. Независимые аналитики при этом отмечают, что власти РФ стали еще больше скрывать официальные данные по пандемии.
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Россия снимает карантинные ограничения на пересечение границы
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Россия снимает карантинные ограничения на пересечение границы
«По итогам состоявшегося обсуждения оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы РФ, установленных распоряжениями правительства», - сообщили в оперштабе в понедельник.
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