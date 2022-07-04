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Михкель Нестор ⟩ Гонка потребления сбавляет темп, пессимизм нарастает

rus.postimees.ee
Гонка потребления сбавляет темп, пессимизм нарастает
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Домохозяйства полны пессимизма. Снимок иллюстративный.
Домохозяйства полны пессимизма. Снимок иллюстративный. Фото: Bits And Splits/ Shutterstock

После весенней гонки рост потребления наконец-то сбавляет темпы. Это признак все более пессимистичного взгляда людей на будущее экономики, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.

Рост розничной торговли замедлился

Сфера розничной торговли Эстонии в последние месяцы характеризовалась серьезным противоречием: хотя жизнь дорожает рекордными темпами, продажи стремительно растут. В то время как в последние месяцы инфляция достигла почти 20%, розничный оборот местами увеличился более чем на 30%. Если вычесть влияние удорожания товаров, рост был очень быстрым и в постоянных ценах: 18% в марте и 12% в апреле. Такой покупательский разгул было трудно объяснить, но, к счастью, возможно, больше и не придется: последние данные за май показывают, что бум утихает. Правда, если посмотреть на обороты розничной торговли, они все еще растут быстрыми темпами. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в мае розничный оборот вырос на 18%, но в постоянных ценах рост ограничился лишь двумя процентами.

По крайней мере, по данным Департамента статистики, бизнес автозаправочных станций все еще процветает. По сравнению с маем прошлого года их оборот увеличился на 60 миллионов евро, или более чем на 50%. В значительной степени это связано с очень высокими ценами на топливо, но, согласно расчетам Департамента статистики Эстонии, продажи выросли и количественно, то есть в постоянных ценах — на целых 8%. Поэтому именно результаты продаж АЗС стали основным локомотивом роста розничной торговли. Продажи в других специализированных магазинах, к которым относятся, например, магазины компьютеров и электроники, книжные магазины и т.д., демонстрировали по-прежнему очень быстрый рост. Там оборот увеличился на 25 миллионов евро, или на четверть, что означает значительный рост в постоянных ценах (на 17%). В то время как выраженный в евро рост оборота в супермаркетах был также быстрым, продажи в постоянных ценах снизились в мае на один процент. Продажи одежды и обуви, которые в предыдущие месяцы демонстрировали очень быстрый рост, снизились как в обороте, так и в количестве.

Домохозяйства полны пессимизма

Хотя рост розничной торговли замедлился, все же примечательно, что потребление продолжало расти, несмотря на сверхвысокую инфляцию. Отчасти это может быть вызвано опасением, что жизнь в будущем станет еще дороже, но, прежде всего, это все говорит о хорошем финансовом положении домохозяйств. В этот контекст довольно трудно уместить потребительское доверие, которое неуклонно снижалось в последние месяцы и в июне достигло исторического минимума. Почему потребители должны беспокоиться сегодня больше, чем в 2008 или 2009 годах? Если посмотреть на более подробные данные, то уверенность снизилась, прежде всего, из-за негативных ожиданий в отношении будущего экономики в целом. С другой стороны, последние данные показывают, что оценки домохозяйств относительно текущего финансового положения их семьи и сбережений ухудшились. Данные Банк Эстонии пока не подтверждают фактического снижения сбережений, а частные депозиты продолжают расти, — правда, куда медленнее, чем раньше. Однако за фасадом положительного совокупного показателя некоторые семьи уже вынуждены залезть в копилку.

Работы хватает, зарплата растет

Но не стоит излишне драматизировать ситуацию. Как правило, сбережения не совпадают с экономическим настроем человека — люди, скорее, постоянно хотят улучшать свою жизнь. Более серьезные спады в потреблении идут рука об руку с большими ударами по экономике, которые еще рано прогнозировать. Ситуация на рынке труда по-прежнему выглядит очень хорошей, поскольку растут занятость и заработная плата. По данным Налогового департамента, рост заработной платы в последние месяцы набирает обороты и в мае уже приблизился к 12% в годовом сравнении. И так как одновременно значительно выросла и занятость, общий фонд заработной платы увеличился более чем на 17%. Представляется вероятным, что по крайней мере какое-то время эта тенденция сохранится. В то время как потребительская уверенность упала до низкой отметки, предпринимательская уверенность все еще останется высокой. Согласно исследованиям конъюнктуры, планы предприятий относительно найма стали несколько более осторожными по сравнению с прошлым, но все же все основные секторы экономики хотят нанимать больше работников, а не сокращать их количество.

В ожидании волка

Что же дальше? Приятно констатировать, что состояние экономики Эстонии пока остается хорошим, но в свете таких пессимистичных ожиданий на будущее мы не можем быть уверены, что так будет и дальше. Прежде всего, показатели Эстонии, конечно, зависят от будущего мировой экономики и наших основных торговых партнеров. Быстрая инфляция и рост процентных ставок поставили под сомнение перспективы многих крупных экономик. В США это даже создало ситуацию, когда иногда кажется труднее найти аналитика, который не прогнозировал бы спад экономики в этой стране. Такое ожидание само по себе может повлиять на ход вещей, потому что когда аналитики объявляют о кризисе, рынок начинает вести себя соответствующим образом. С другой стороны, особенность более серьезных экономических кризисов также заключается в том, что они неожиданны и, следовательно, вызывают панику и иррациональное поведение. Если рецессия кажется будто бы заранее известным фактом, трудно представить, что она окажется очень крутой, глубокой и продолжительной.

Для эстонской экономики этот год пока идет хорошо, но посмотрим, что принесут осенние и зимние месяцы. Негативное влияние высоких цен на энергоносители кажется неизбежным, но, к счастью, общество становится все более крепким и лучше подготовленным к этому. Кроме того, равновесие экономики сохраняется, что позволит нам пережить времена и посложнее.

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