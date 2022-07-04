Михкель Нестор ⟩ Гонка потребления сбавляет темп, пессимизм нарастает

В ожидании волка

Что же дальше? Приятно констатировать, что состояние экономики Эстонии пока остается хорошим, но в свете таких пессимистичных ожиданий на будущее мы не можем быть уверены, что так будет и дальше. Прежде всего, показатели Эстонии, конечно, зависят от будущего мировой экономики и наших основных торговых партнеров. Быстрая инфляция и рост процентных ставок поставили под сомнение перспективы многих крупных экономик. В США это даже создало ситуацию, когда иногда кажется труднее найти аналитика, который не прогнозировал бы спад экономики в этой стране. Такое ожидание само по себе может повлиять на ход вещей, потому что когда аналитики объявляют о кризисе, рынок начинает вести себя соответствующим образом. С другой стороны, особенность более серьезных экономических кризисов также заключается в том, что они неожиданны и, следовательно, вызывают панику и иррациональное поведение. Если рецессия кажется будто бы заранее известным фактом, трудно представить, что она окажется очень крутой, глубокой и продолжительной.