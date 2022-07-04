Управа района Кесклинн предлагает в течение лета принять участие в различных бесплатных тренировках.
Лето в районе Кесклинн проходит спортивно
Вызвавшие большой интерес у жителей города тренировки сальсы и бачаты на пляже у Русалки, продолжатся в июле и августе. Помимо танцевальных тренировок, в июле на пляже Инглиранд пройдут тренировки SUP-серфинга для молодежи, а в парке Хирве занятия йогой для начинающих. В августе на променаде Рейди теэ у монумента «Таллинн» пройдут тренировки по бегу и самообороне. В июне, помимо танцевальных тренировок, на Таллиннском певческом поле можно было проверить свои способности в диск-гольфе.
По пятницам на пляже Инглиранд у Русалки под руководством ловких тренеров со школы танцев D7 есть возможность подвигаться в такт сальсы и бачаты. «Танцевальные тренировки набирали популярность раз за разом, и мы решили продлить возможность насладиться этим оздоровительным развлечением», сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
Более подробную информацию о тренировках вы найдете на странице управа района Кесклинн в Фейсбуке.