Лето в районе Кесклинн проходит спортивно

Вызвавшие большой интерес у жителей города тренировки сальсы и бачаты на пляже у Русалки, продолжатся в июле и августе. Помимо танцевальных тренировок, в июле на пляже Инглиранд пройдут тренировки SUP-серфинга для молодежи, а в парке Хирве занятия йогой для начинающих. В августе на променаде Рейди теэ у монумента «Таллинн» пройдут тренировки по бегу и самообороне. В июне, помимо танцевальных тренировок, на Таллиннском певческом поле можно было проверить свои способности в диск-гольфе.