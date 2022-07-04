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Мариэлле Клеэмейер установила рекорд Эстонии в беге на 300 метров

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Мариэлле Клеэмейер установила рекорд Эстонии в беге на 300 метров
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Мариэлле Клеэмейер.
Мариэлле Клеэмейер. Фото: Marko Mumm / EKJL

На минувших выходных в Пярну уже в шестой раз прошел традиционный праздник легкой атлетики, на который съехались лучшие спортсмены не только из Эстонии, но и из-з арубежа.

Эстонская легкоатлетка Мариэлле Клеэмейер в беге на 300 м установила новый рекорд Эстонии (37,78). Однако для рекорда стадиона этого не хватило, поскольку Гунта Вайкуле (Латвия) показала результат в 36,87 секунды.

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