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Первый эстонец из списка миллиардеров Forbes - человек, о котором никто не осмеливается говорить

Лийна Лакс
Первый эстонец из списка миллиардеров Forbes - человек, о котором никто не осмеливается говорить
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Финансовая инспекция начала расследование в отношении Кристо Кяэрманна, одного из первых миллиардеров Эстонии.
Финансовая инспекция начала расследование в отношении Кристо Кяэрманна, одного из первых миллиардеров Эстонии. Фото: Eero Vabamägi

Финансовая компания Wise — одна из самых известных историй успеха в Эстонии, однако о ее соучредителе и руководителе Кристо Кяэрманне известно немного. Сам Кяэрманн не отвечает на просьбы об интервью. В выступлениях Кяэрманна выделяется его манера: всегда спокойный и немного скромный, с немного замедленной речью, легкой улыбкой и без лишних слов. Он отвечает на вопросы и говорит по делу, пишет Postimees.

Например, в одном из последних видеоинтервью весной этого года азиатскому каналу The Straits Times он рассказал, как на него повлияли детские годы: он родился в 1980 году, в 90-х был подростком и видел, как именно обстоят дела. «Безусловно, это было интересное время, когда каждый должен был в той или иной степени быть предпринимателем и что-то делать, — сказал Кяэрманн. - Оглядываясь назад, меня вдохновляло то, как совершенно обычные люди разрабатывали так много разных продуктов».

Впрочем, о нем люди не решаются говорить: рот на замке как у эстонского стартап-сообщества, так и у бывших сотрудников компании, которые в настоящее время занимаются собственным бизнесом.

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