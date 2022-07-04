Первый эстонец из списка миллиардеров Forbes - человек, о котором никто не осмеливается говорить

Например, в одном из последних видеоинтервью весной этого года азиатскому каналу The Straits Times он рассказал, как на него повлияли детские годы: он родился в 1980 году, в 90-х был подростком и видел, как именно обстоят дела. «Безусловно, это было интересное время, когда каждый должен был в той или иной степени быть предпринимателем и что-то делать, — сказал Кяэрманн. - Оглядываясь назад, меня вдохновляло то, как совершенно обычные люди разрабатывали так много разных продуктов».