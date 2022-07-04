Первый эстонец из списка миллиардеров Forbes - человек, о котором никто не осмеливается говорить

Финансовая компания Wise — одна из самых известных историй успеха в Эстонии, однако о ее соучредителе и руководителе Кристо Кяэрманне известно немного. Сам Кяэрманн не отвечает на просьбы об интервью. В выступлениях Кяэрманна выделяется его манера: всегда спокойный и немного скромный, с немного замедленной речью, легкой улыбкой и без лишних слов. Он отвечает на вопросы и говорит по делу, пишет Postimees.
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Например, в одном из последних видеоинтервью весной этого года азиатскому каналу The Straits Times он рассказал, как на него повлияли детские годы: он родился в 1980 году, в 90-х был подростком и видел, как именно обстоят дела. «Безусловно, это было интересное время, когда каждый должен был в той или иной степени быть предпринимателем и что-то делать, — сказал Кяэрманн. - Оглядываясь назад, меня вдохновляло то, как совершенно обычные люди разрабатывали так много разных продуктов».
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