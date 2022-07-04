Рийгикогу может ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО уже в среду

Вице-председатель Рийгикогу Ханно Певкур сказал, что решение правительства о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, вероятно, будет принято во вторник, и тогда можно будет созвать внеочередное заседание Рийгикогу. «Правление Рийгикогу готово созвать парламент на внеочередное заседание в среду, 6 июля», - сказал Певкур Postimees.