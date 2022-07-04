По словам вице-председателя Рийгикогу Ханно Певкура, парламент все еще ждет решения правительства о ратификации договора о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, в лучшем случае внеочередное заседание состоится в среду.
Рийгикогу может ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО уже в среду
Рийгикогу может ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО уже в среду
Вице-председатель Рийгикогу Ханно Певкур сказал, что решение правительства о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, вероятно, будет принято во вторник, и тогда можно будет созвать внеочередное заседание Рийгикогу. «Правление Рийгикогу готово созвать парламент на внеочередное заседание в среду, 6 июля», - сказал Певкур Postimees.
Во вторник Швеция и Финляндия подпишут протокол о присоединении к НАТО, который должны ратифицировать все государства-члены НАТО.
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