Сеэдер о коалиционных переговорах: договоренности нет по ряду важных вопросов

По словам лидера отечественников Хелира-Валдора Сеэдера, партии договорились, так сказать, по определенным деталям и, может быть, второстепенным вопросам, которые можно было бы оставить в стороне, но тему повышения необлагаемого подоходным налогом минимума (до 654 евро в месяц - прим.) он также считает очень важной, и в этом вопросе договоренность достигнута, пишет Rus.ERR.

Политик добавил, что по ряду других важных вопросов стороны пока не достигли консенсуса: "Это не только семейные пособия, но и реформа рынка электроэнергии, проведение которой неизбежно, поскольку с такими тарифами предстоящей зимой и нынешним уровнем инфляции обойти эту проблему не сможет ни одно правительство".

Сеэдер также выделил вопрос образования на эстонском языке, отметив, что сейчас, может быть, историческая возможность для решающего прорыва в этом вопросе, но и здесь договоренности нет.