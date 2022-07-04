В понедельник начинается четвертая неделя коалиционных переговоров между реформистами, социал-демократами и отечественниками.
Сеэдер о коалиционных переговорах: договоренности нет по ряду важных вопросов
По словам лидера отечественников Хелира-Валдора Сеэдера, партии договорились, так сказать, по определенным деталям и, может быть, второстепенным вопросам, которые можно было бы оставить в стороне, но тему повышения необлагаемого подоходным налогом минимума (до 654 евро в месяц - прим.) он также считает очень важной, и в этом вопросе договоренность достигнута, пишет Rus.ERR.
Политик добавил, что по ряду других важных вопросов стороны пока не достигли консенсуса: "Это не только семейные пособия, но и реформа рынка электроэнергии, проведение которой неизбежно, поскольку с такими тарифами предстоящей зимой и нынешним уровнем инфляции обойти эту проблему не сможет ни одно правительство".
Сеэдер также выделил вопрос образования на эстонском языке, отметив, что сейчас, может быть, историческая возможность для решающего прорыва в этом вопросе, но и здесь договоренности нет.
"Также стоит заметить, что и открытыми остаются и некоторые вопросы безопасности - например, право голоса на местных выборах у граждан России, чего нет в очень многих странах Европы, в том числе и в Латвии, где аналогичная с нашей ситуация, там тоже очень много российских граждан. Так что, по очень важным, я бы сказал, основным вопросам, мы не достигли окончательной договоренности, и до тех пор, пока ее не будет, новая коалиция на свет не появится", - заключил председатель "Отечества".