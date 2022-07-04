Глава православной церкви в Белгороде призвал к прекращению войны в Украине

«Сегодня ночью ракеты вооруженных сил Украины поразили в жилых кварталах спящих белгородцев. Среди погибших были жители Харьковской области, которые приехали, чтобы укрыться от войны в мирном Белгороде. Однако никто не знает ни дня, ни часа, когда наша земная жизнь завершится, никто не ведает, как это произойдет (Мф. 24:36-39). Мы призываем к сугубой молитве об упокоении усопших и о выздоровлении пострадавших, о прекращении кровопролития, которое происходит на украинской земле, но сегодня пришло и в наши дома. Пора, по слову Священного Писания, «перековать мечи на орала» (Ис.2:4). Да сохранит Господь всех живущих и дарует мир на земле», - гласит текст за подписью митрополита Белгородского и Старооскольского.

Российская сторона утверждает, что удары в ночь на воскресенье были нанесены тремя ракетами «Точка-У», средства ПВО их сбили, но обломки одной из них упали на жилой дом. В результате погибли пять человек. При этом, по данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате атаки и ее отражения были повреждены 96 жилых домов. Несколько домов разрушены полностью.

На вопрос обеспокоенных белгородцев, которые собрались на месте трагедии, как им теперь спокойно спать, глава региона ответил: «Никак. Я не могу сказать, что [ракетных ударов] больше никогда не будет».

Белгород находится в 90 километрах от Харькова и в 38 километрах от границы с Украиной.

Удары по Белгороду совпали с отступлением ВСУ из Лисичанска в Луганской области.