Силы обороны Эстонии сообщили об увольнении трех генералов и одного старшего вебеля. Если двух профессиональных военных отправили в резерв по выслуге лет, то у двоих сыграло роль то, что в вооруженных силах нет настолько высоких вакансий, пишет Postimees.
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Силы обороны увольняют в запас опытных генералов
Силы обороны увольняют в запас опытных генералов
В прошлую пятницу Силы обороны сообщили, что в конце июня отправили в резерв по выслуге лет двух профессиональных военных: бригадного генерала Яака Тарейна и старшего вебеля Сийма Салисте. В августе в резерв отправятся генерал-майор Меэлис Кийли и бригадный генерал Артур Тиганик.