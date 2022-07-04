Силы обороны увольняют в запас опытных генералов

В прошлую пятницу Силы обороны сообщили, что в конце июня отправили в резерв по выслуге лет двух профессиональных военных: бригадного генерала Яака Тарейна и старшего вебеля Сийма Салисте. В августе в резерв отправятся генерал-майор Меэлис Кийли и бригадный генерал Артур Тиганик.

Почему бригадного генерала Тайрена и старшего вебеля Салисте отправили в резерв досрочно? «Двое военнослужащих уже зачислены в резерв, а с двумя рабочие отношения будут прекращены в ближайшие месяцы. Причиной является тот факт, что в вооруженных силах нет таких высокопоставленных вакансий, которые отвечали бы их званиям, подготовке и опыту», - ответил пресс-секретарь Гештаба Сил обороны Эстонии, капитан Таави Лаасик. Он добавил, что в лице зачисленных в резерв мы имеем дело с достойными и успешными военнослужащими, каждый из которых построил блестящую карьеру.