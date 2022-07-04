В Кремле рассчитывают, что в ситуации с блокировкой транзита в Калининградскую область возобладает здравый смысл, и вопрос будет урегулирован, но сообщили о проработке различных сценариев развития, в том числе по худшему варианту.
Кремль готовится к худшему варианту по транзиту в Калининград
Кремль готовится к худшему варианту по транзиту в Калининград
"Мы ждем урегулирования этой ситуации, как мы уже неоднократно говорили, мы надеемся на лучшее, но, конечно, и обдумываем различные сценарии в случае худшего развития событий", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассматривался ли проект ответных мер на блокаду Калининградской области со стороны Литвы, который был передан губернатором Антоном Алихановым в правительство и администрацию президента РФ.
Он добавил: "Пока не хотим говорить чего-то больше, все-таки надеемся, что здесь какой-то здравый смысл возобладает".
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