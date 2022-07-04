Пн, 4.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Кремль готовится к худшему варианту по транзиту в Калининград

Интерфакс/BNS
Кремль готовится к худшему варианту по транзиту в Калининград
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Товарный поезд, следующий в Калининград.
Товарный поезд, следующий в Калининград. Фото: MINDAUGAS KULBIS

В Кремле рассчитывают, что в ситуации с блокировкой транзита в Калининградскую область возобладает здравый смысл, и вопрос будет урегулирован, но сообщили о проработке различных сценариев развития, в том числе по худшему варианту.

"Мы ждем урегулирования этой ситуации, как мы уже неоднократно говорили, мы надеемся на лучшее, но, конечно, и обдумываем различные сценарии в случае худшего развития событий", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассматривался ли проект ответных мер на блокаду Калининградской области со стороны Литвы, который был передан губернатором Антоном Алихановым в правительство и администрацию президента РФ.

Он добавил: "Пока не хотим говорить чего-то больше, все-таки надеемся, что здесь какой-то здравый смысл возобладает".

Ключевые слова
Наверх