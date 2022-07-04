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Фото ⟩ На шоссе Таллинн-Нарва спасатели сопроводили лебединое семейство до ручья

rus.postimees.ee
На шоссе Таллинн-Нарва спасатели сопроводили лебединое семейство до ручья
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Спасатели помогли семье лебедей.
Спасатели помогли семье лебедей. Фото: Erakogu

В пятницу в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Куусалу на шоссе Таллинн-Нарва лебединая семья с тремя птенцами пытается перейти дорогу.

Из-за утреннего интенсивного движения это была непростая задача для лебединой семьи, пишет Postimees.

Спасатели-добровольцы из Куусалу подумали так же и сопроводили семейство лебедей до находящегося в 300 метрах в лесу ручья.

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