В пятницу в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Куусалу на шоссе Таллинн-Нарва лебединая семья с тремя птенцами пытается перейти дорогу.
Фото ⟩ На шоссе Таллинн-Нарва спасатели сопроводили лебединое семейство до ручья
На шоссе Таллинн-Нарва спасатели сопроводили лебединое семейство до ручья
Из-за утреннего интенсивного движения это была непростая задача для лебединой семьи, пишет Postimees.
Спасатели-добровольцы из Куусалу подумали так же и сопроводили семейство лебедей до находящегося в 300 метрах в лесу ручья.
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