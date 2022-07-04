Когда на улице сильный мороз, большая часть домов в Эстонии отапливается через сеть центрального отопления. Однако в чрезвычайно жаркие летние дни, подобные тем, что были на прошлой неделе, каждому домохозяйству приходится самостоятельно придумывать, как справиться с адской жарой. Мы спросили экспертов, может ли когда-нибудь обширная сеть центрального охлаждения появиться в дополнение к сети центрального теплоснабжения, пишет Postimees.
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Люди не готовы платить за центральное охлаждение домов
Люди не готовы платить за центральное охлаждение домов
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