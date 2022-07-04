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Люди не готовы платить за центральное охлаждение домов

Карл-Роберт Пухм
Люди не готовы платить за центральное охлаждение домов
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Временная станция центрального охлаждения Utilitas на улице Маакри в Таллинне.
Временная станция центрального охлаждения Utilitas на улице Маакри в Таллинне. Фото: Utilitas

Когда на улице сильный мороз, большая часть домов в Эстонии отапливается через сеть центрального отопления. Однако в чрезвычайно жаркие летние дни, подобные тем, что были на прошлой неделе, каждому домохозяйству приходится самостоятельно придумывать, как справиться с адской жарой. Мы спросили экспертов, может ли когда-нибудь обширная сеть центрального охлаждения появиться в дополнение к сети центрального теплоснабжения, пишет Postimees.

В Эстонии принято не проектировать системы охлаждения в жилых домах. Это и подавно не делалось при Советском Союзе, но даже в нынешних современных проектах наличие системы охлаждения скорее исключение, чем норма. Игорь Крупенский, преподаватель умных решений центрального теплоснабжения в Таллиннском технологическом университете (TalTech), говорит, что это в первую очередь вопрос окупаемости. «Охлаждение в Эстонии — скорее роскошь, потому что у нас в году слишком короткий период охлаждения. Да, сейчас на дворе действительно 30 градусов, но количество таких дней не очень велико. В случае с многоквартирными домами, установка системы охлаждения требует довольно больших денежных вложений. Покупатели, как известно, в первую очередь смотрят на цену за квадратный метр, поэтому этого, скорее всего, предпринимать не будут», — оценил Крупенский.

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