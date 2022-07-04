В Египте расследуют второй случай гибели человека после атаки акулы в районе Хургады.
В Хургаде закрывают все пляжи: найдено тело еще одной жертвы нападения акулы
3 июля власти Египта сообщили, что найдено тело уже второй женщины, погибшей из-за нападения акулы рядом с популярным туристическим городом Хургада. По предварительным данным, жертвой оказалась туристка из Румынии, сообщает «Газета.Ru».
Губернатор Красного моря Амр Ханафи запретил любую деятельность в районе Сахль-Хашиш, где погибли гражданка Австрии и туристка из Румынии. В самой Хургаде начали закрывать все пляжи.
Детали второго нападения акулы пока не раскрываются. Напомним, 1 июля погибла 68-летняя гражданка Австрии Элизабет Сквайр: акула откусила ей руку и ногу. Женщина скончалась от болевого шока по дороге в больницу. Врачи проводили реанимационные мероприятия, но так и не смогли восстановить работу ее сердца.
Сейчас в районе Сахль-Хашиш до Макади-бей запрещено купание, дайвинг и рыбалка. Власти Египта сформировали рабочую группу с участием океанологов, чтобы скорее обезопасить воды бухты, пишет TourDom.ru.
Кто оказался жертвой
Как удалось выяснить «Газете.Ru», еще одной погибшей из-за нападения акулы могла стать туристка из Румынии. По предварительным данным, найденная в воскресенье женщина была первой жертвой, поскольку ее пропажу из отеля заметили еще два дня назад. Об этом изданию рассказала россиянка Жанна, проживающая в Хургаде.
«Вторая женщина отдыхала в соседнем отеле Premiere Le Reve, в номере два дня отсутствовала. Ее нашли на кораллах в метрах 300 от первого случая, всю истерзанную, гражданка Румынии», — сообщила она.
Что побудило акул начать охоту на людей
Специалисты намерены досконально разобраться в причинах такого поведения акул, которым в обычных условиях не свойственно нападение на людей. При всей опасности и агрессивности морского хищника его атаку на людей должны были спровоцировать какие-то аномальные внешние факторы: какое-то необычное и непривычное явление, нарушение в питании, которое заставило акул подойти к берегу и начать охоту на людей, отмечают эксперты.
«Акулы весьма консервативны в еде и предпочитают питаться различными морскими обитателями, в частности, тунцом, кальмарами, моллюсками, а также пищевыми отходами с камбузов проходящих судов. Человек не входит в традиционную цепочку их питания, поэтому случаи целенаправленного нападения морских хищников на человека редки», — поясняют ихтиологи.
По одной из версий, последние нападения акул под Хургадой могли быть спровоцированы недавним крушением баржи в этом районе. На судне, как писали СМИ, находилось несколько тысяч овец. Течение могло отнести туши погибших животных к местам отдыха туристов и, соответственно, привлечь туда морских хищников.