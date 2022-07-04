В Хургаде закрывают все пляжи: найдено тело еще одной жертвы нападения акулы

3 июля власти Египта сообщили, что найдено тело уже второй женщины, погибшей из-за нападения акулы рядом с популярным туристическим городом Хургада. По предварительным данным, жертвой оказалась туристка из Румынии, сообщает «Газета.Ru».

Губернатор Красного моря Амр Ханафи запретил любую деятельность в районе Сахль-Хашиш, где погибли гражданка Австрии и туристка из Румынии. В самой Хургаде начали закрывать все пляжи.

Детали второго нападения акулы пока не раскрываются. Напомним, 1 июля погибла 68-летняя гражданка Австрии Элизабет Сквайр: акула откусила ей руку и ногу. Женщина скончалась от болевого шока по дороге в больницу. Врачи проводили реанимационные мероприятия, но так и не смогли восстановить работу ее сердца.

Сейчас в районе Сахль-Хашиш до Макади-бей запрещено купание, дайвинг и рыбалка. Власти Египта сформировали рабочую группу с участием океанологов, чтобы скорее обезопасить воды бухты, пишет TourDom.ru.

Кто оказался жертвой

Как удалось выяснить «Газете.Ru», еще одной погибшей из-за нападения акулы могла стать туристка из Румынии. По предварительным данным, найденная в воскресенье женщина была первой жертвой, поскольку ее пропажу из отеля заметили еще два дня назад. Об этом изданию рассказала россиянка Жанна, проживающая в Хургаде.